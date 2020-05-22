Пьяный житель Славгорода при помощи газового баллончика пытался отбиться от полиции

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 33-летнего жителя Славгорода. Он обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти.

По данным следствия, в марте 2020 года к мужчине приехал участковый. Для составления протокола о правонарушении он предложил обвиняемому пройти в служебное помещение, но выпивший рецидивист идти за полицейским не захотел.

"Обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения с целью оказания сопротивления законному действию сотрудника полиции толкнул его, а затем газовым баллончиком распылил в лицо представителю власти содержащимся в нем веществом, причинив ему тем самым физическую боль", – рассказали в СК.

Уголовное дело направлено в суд.