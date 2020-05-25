Без штрафа и упрека. Бизнесменам расскажут, как безопасно работать в пандемию

Предприниматели Барнаула смогут узнать больше о том, как защитить своих сотрудников от коронавируса. Алтайский фонд МСП проведет онлайн-семинар "Профилактика распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении предпринимательской деятельности" на своем YouTube-канале. Трансляция начнется 25 мая 2020 года в 11:00.

Эксперты Роспотребнадзора расскажут о необходимых санитарных нормах. Юристы объяснят, что делать с потребителями без масок и перчаток. А также бизнесмены узнают о своих правах и обязанностях в период пандемии и как подготовиться к возможным проверкам.

Спикеры:

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров;

начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Елена Боброва;

начальник отдела юридического обеспечения Олег Волынцев;

заместитель начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Александр Шестопалов.

Предприниматели могут заранее задать вопрос по теме мероприятия, и его обсудят в прямом эфире. Вопросы принимаются на электронную почту upred-ak@mail.ru или на портале мойбизнес22.рф до начала трансляции.

Алтайский фонд МСП

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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