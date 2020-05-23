Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

Легковой автомобиль Lada 111 вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле 22 мая, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".

Авария произошла на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова. Автомобиль заехал на рельсы и повредил ограждение и сбил дорожный знак "пешеходный переход".

Для того чтобы убрать машину с путей, потребовался эвакуатор. На месте происшествия также присутствовали сотрудники ДПС.

О пострадавших и иных подробностях ДТП ничего неизвестно.

Как ранее писал amic.ru, в Барнауле полицейские разбили служебное авто в погоне за байкером. Тогда патрульная машина на высокой скорости протаранила ограждение и получила серьезные повреждения.