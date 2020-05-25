Некомфортная среда. Жители Новоалтайска жалуются на вырубку сквера перед домами

Жители Новоалтайска жалуются на вырубку сквера "Октябрьский", расположенного на одноименной улице. Обращение жильцов окрестных домов опубликовано в сообществе Barnaul 22.

Вырубка началась 20 мая в соответствии с программой "Комфортная городская среда". Однако в процессе создания нового сквера спиливаются здоровые молодые березы, утверждают горожане. Рабочие ссылаются на аналогичный опыт парка "Пионерский", однако там при этом здоровые деревья были сохранены.

Зеленая полоса располагалась в "Октябрьском" между частными домами и автомобильной трассой, защищая жильцов от шума и выхлопов с дороги. Сейчас владельцы домов испытывают дискомфорт из-за отсутствия деревьев.