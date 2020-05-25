Некомфортная среда. Жители Новоалтайска жалуются на вырубку сквера перед домами

Жители Новоалтайска жалуются на вырубку сквера "Октябрьский", расположенного на одноименной улице. Обращение жильцов окрестных домов опубликовано в сообществе Barnaul 22.
Вырубка началась 20 мая в соответствии с программой "Комфортная городская среда". Однако в процессе создания нового сквера спиливаются здоровые молодые березы, утверждают горожане. Рабочие ссылаются на аналогичный опыт парка "Пионерский", однако там при этом здоровые деревья были сохранены.
Зеленая полоса располагалась в "Октябрьском" между частными домами и автомобильной трассой, защищая жильцов от шума и выхлопов с дороги. Сейчас владельцы домов испытывают дискомфорт из-за отсутствия деревьев.
Комментарии
Комфортная городская среда по Алтайски ! Выпилить все деревья , выкосить траву под корень , что бы на солнце засохла - и вуаля - пекло , пылища и выхлопные газы с дороги . Во всех городах края так .Это так наша власть "заботится" о нас , что бы нам "хорошо" жилось .
А что , кто-то думал ,что по другому будет ?