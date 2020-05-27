Впереди России всей. Алтайский край оказался в лидерах по снижению цен на бензин

Потребительские цены на бензин в Алтайском крае упали в апреле почти на 2%, сообщает Mail.ru со ссылкой на данные Росстата.

Топливо подешевело в 55 субъектах страны. В лидерах по снижению оказалась Республика Тыва – там оно стало дешевле почти на 4%. Второе место занял Алтайский край с удешевлением на 1,8%. Лидером по удорожанию стала Якутия – там ценники увеличились на 2%.

При этом стоимость бензина у производителей с марта снизилась почти на 22%.

В среднем в апреле потребительские цены по стране превышали стоимость топлива на заводах в 2,9 раза. А год назад – в 2,7 раза.

Ранее amic.ru сообщил, что лидером по снижению цен на бензин среди городов России стал Барнаул. С 30 марта по 5 апреля стоимость одного литра в краевой столице упала на 1%.