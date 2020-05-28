Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на 62 млрд долларов

Российские миллиардеры, участники рейтинга Forbes, за время пандемии увеличили свое совокупное состояние на 62 миллиарда долларов. Всего они имеют 454 миллиарда, сообщает издание.

В качестве точки отсчета было выбрано 18 марта – именно в этот день существенно снизились котировки фондовых бирж, а незадолго до этого ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией.

Больше всего за прошедший период увеличилось состояние горно-металлургической компании "Норникель" Владимира Потанина – с 19,7 млрд до 26,1 млрд долларов. Второе место у главы "Новатэка" Леонида Михельсона – с 17,1 млрд до 22,5 млрд. долларов.

В пятерку лидеров вошел основной акционер "Силовых машин" Алексей Мордашов (рост с 16,8 млрд до 19,1 млрд), а также глава "Лукойла" Вагит Алекпепров (с 15,2 до 20,8 млрд).

Отмечается, что благодаря восстановлению фондовых рынков, число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101.