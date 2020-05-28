Бывший директор "Уральских пельменей" заплатит коллегам 2 млн за использование шуток

Экс-директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский по решению суда должен будет заплатить бывшим коллегам около двух млн рублей за незаконное использование материала. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на директора шоу Евгения Орлова.

По его словам, компания Нетиевского осуществляла трансляцию программ с нарушением сроков. С бывшим директором судились шестеро артистов: Сергей Ершов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Дмитрий Брекоткин, Александр Попов и Дмитрий Соколов. От компании Нетиевского они потребовали 1,95 млн рублей за предоставление телеканалу СТС права на показ 12 программ шоу.

Сам Сергей уточнил, что судебное заседание проходило в закрытом режиме.