В Роскачестве рассказали, можно ли похудеть с помощью алкоголя

Алкоголь мешает процессу похудения, а злоупотребление спиртным может привести к набору массы. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества со ссылкой на члена Российского союза диетологов Нагиму Семчукову.

По информации ведомства, алкогольные напитки содержат большое количество калорий. Например, в пиве содержится от 42 до 74 ккал на 100 г, в сухом вине – 64 ккал на 100 мл. Лидером по калорийности являются ликеры – в 100 г сладкого напитка содержится 327 ккал.

Как объяснили в Роскачестве, причина высокой калорийности алкоголя – наличие этанола и различные сладкие добавки, которые повышают энергетическую ценность. Из-за этого спиртное мешает снижать вес, а злоупотребление может привести к развитию ожирения.

Рекомендуемым количеством алкогольных напитков для худеющих является так называемая "стандартная порция". В России к ней приравнено 250-330 мл 5% пива, 100-125 мл сухого вина или 30 мл виски, коньяка или водки в день. Для женщин допустимой считается одна стандартная порция, а для мужчин – две.

Однако, как уточняет ведомство, даже небольшое количество спиртного может привести к изменениям на весах, поскольку вредные напитки приводят к отекам.

Отдельно Роскачество выделило и вред алкоголя в летний сезон. Злоупотребляя спиртным в разгар летней жары, человек лишается значительной части жидкости, а при наличии проблем со здоровьем от распития под открытым солнцем лучше вовсе отказаться.

Но есть и ложка меда. В ведомстве выделили пользу вина – содержащиеся в нем полифенолы положительно влияют на здоровье сосудов, а витамины группы B и минералы полезны для организма. Но, как отметило Роскачество, представленные вещества содержатся в широкой массе продуктов и без этанола, который является токсичным для человека.