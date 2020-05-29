Страсти по-чойски. Житель Алтая убил соперника и на тележке отвез тело к магазину

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Чойском районе Республики Алтай задержали 45-летнего жителя, убившего нового мужчину своей бывшей сожительницы гвоздодером. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 24 мая в селе Чоя. Местный житель, будучи пьяным, взял гвоздодер и пошел к дому своей бывшей, чтобы разобраться с ее новым избранником. Придя домой, он разбудил хозяйку и попросил позвать мужчину на разговор.

Пока соперник выходил из жилища, злоумышленник спрятался на веранде. Мужчина дождался, когда жертва покажется в дверном проеме, и внезапно напал на соперника, нанеся около 17 ударов по голове. От травм пострадавший скончался на месте.

После этого злоумышленник погрузил тело на тележку, отвез его к зданию продуктового магазина и оставил труп на открытом месте.

Мужчина находится под стражей, расследование дела по статье "Убийство" продолжается.