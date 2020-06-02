Little Big получили премию за самый трешевый клип

Российская группа Little Big получила награду немецкой музыкальной премии Berlin Music Video Awards за самый трешевый клип. В номинации победило видео на песню Go Bananas.
Клип обошел ролики Ballern группы Die Atzen и Kolo Kolo коллектива Balming Tiger, сказано на сайте премии. Кроме того, о победе рассказали и сами музыканты на своей странице в Instagram.
Видеоролик был опубликован на YouTube в 2019 году и на данный момент собрал 115 миллионов просмотров.
Ранее amic.ru писал о том, что клип на песню UNO группы Little Big стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения. Чуть более чем за неделю он собрал 101 млн просмотров.
Комментарии
Трэш вроде как мусор переводится. Интересно, где у них "грязное" звучание, как в настоящем треше или дэте?
прикольный клипец
2.06.2020 08:05
- гость -
Ну-ка иди сюда. Как, как ты сказал?!
эээ.. че было то? взяли стерли 08:05(