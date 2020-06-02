Little Big получили премию за самый трешевый клип

Российская группа Little Big получила награду немецкой музыкальной премии Berlin Music Video Awards за самый трешевый клип. В номинации победило видео на песню Go Bananas.

Клип обошел ролики Ballern группы Die Atzen и Kolo Kolo коллектива Balming Tiger, сказано на сайте премии. Кроме того, о победе рассказали и сами музыканты на своей странице в Instagram.

Видеоролик был опубликован на YouTube в 2019 году и на данный момент собрал 115 миллионов просмотров.

Ранее amic.ru писал о том, что клип на песню UNO группы Little Big стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения. Чуть более чем за неделю он собрал 101 млн просмотров.