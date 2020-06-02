В некоторых районах Алтайского края сохраняется высокая пожароопасность, а жаркая погода только усугубляет ситуацию.

В регионе днем воздух прогреется до +25...+30°С, по северо-западу – от +20 до +25 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В Барнауле утром кратковременный дождь, гроза. Днем термометры покажут +25...+27°С. К вечеру также возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 метров в секунду.