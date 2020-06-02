Потенциально опасный астероид летит в сторону Земли

Потенциально опасный для человечества астероид, размер которого оценивают в 250-570 метров, летит к Земле, сообщает Space Reference.

Ожидается, что на минимальном расстоянии от планеты он пролетит 6 июня в 6:20 по московскому времени.

Исследователи не прогнозируют столкновение астрономического объекта с Землей, потому он пройдет от нее в 13 раз дальше, чем от Луны. Однако астероид считается потенциально опасным, так как его траектория пересекает орбиту Земли.

Астероид, получивший название 163348 (2002 NN4), обнаружен в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

Ранее amiс.ru сообщал, что камеры видеонаблюдения сняли падение метеорита в Красноярском крае вечером. Воздушное тело также видели и жители других регионов Сибири.