На злобу дня. Обложки самого известного сатирического журнала СССР "Крокодил"

4 июня 1922 года вышел первый номер журнала "Крокодил". Вначале он был просто приложением к "Рабочей газете" и не имел названия. Позже с подачи молодого сотрудника "Рабочей газеты" Сергея Гессена журнал получил свое зубастое имя и за десять лет превратился в полноценное издание. С 1934 года "Крокодил" являлся важнейшим официальным рупором власти, при этом страшась над ней потешаться. В журнале публиковались как сатирические материалы, так и иллюстрации значительных достижений СССР. Просуществовал журнал до 2000 года. После были робкие попытки его возродить, но в 2008 году выпуск "Крокодила" окончательно прекратился.