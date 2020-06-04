Существует много вариантов прослушки мобильных телефонов, в том числе нелегальных, заявил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Его слова передает агентство "Прайм".
По его словам, распознать прослушку можно не всегда, поскольку в определенных случаях используется дорогостоящее оборудование. Однако есть несколько факторов, которые указывают на то, что за использованием устройства действительно следят.
Так, если гаджет самостоятельно включается и выключается и беспричинно перегревается, даже если не используется, то это может свидетельствовать о прослушке.
Также насторожить должно и то, если у девайса быстро разряжается батарея. Вероятно, в фоновом режиме работает какое-то приложение, и это необходимо выяснить. Эксперт порекомендовал регулярно проверять, какое ПО установлено на смартфоне. "Необходимо также установить специальные программы, которые купируют работу подобных приложений", – подытожил Кусков.
Комментарии
какие то фиговые эксперты пришли, либо редакторы не знают че написать и новость с пальца высасывают. Вот нифига ничего нового. Все на столько элементарное написано, что вот аже время жалко, что зашел.
Все телефоны россиян прослушиваются и записи хранятся определённое время. А вот теперь угадайте может ли любое заинтересованное лицо с помощью денег и повальной коррупции в стране получить их?
По ключевым словам давно уже вас записывают. Скажите при любом разговоре: тюрьма, бомба, пистолет и т.д., и вас уже записывают. Тем более закон этой как её яровой по-моему не отменили же