Доступно и выгодно. Кто может купить новую машину с господдержкой

Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai, рад сообщить, что с 1 июня 2020 года улучшены условия программ по покупке автомобиля с государственной поддержкой. Госпрограмма уже успела себя отлично зарекомендовать, а с учетом текущих изменений стала еще более выгодной и доступной.

Для тех, кто долгое время думал о покупке нового автомобиля и не мог на это решиться, – сейчас наступило самое время. Принцип работы программы остался тем же – вы можете ею воспользоваться при покупке нового автомобиля в кредит. Госпрограмма действует на новые автомобили Hyundai Solaris и Creta.

Программой могут воспользоваться:

семьи с одним и более несовершеннолетним ребенком (ранее было два и более);

все медицинские сотрудники, официально работающие в любом медицинском учреждении (ранее этого условия не было);

владельцы автомобилей любых марок старше шести лет при сдаче своего автомобиля в трейд-ин (ранее этого условия не было);

любой гражданин, приобретающий свой первый автомобиль (тут без изменений).

Покупатель, попадающий в одну из этих категорий, получает скидку за счет государства в размере 10% от стоимости нового автомобиля. Если ранее действовало ограничение стоимости нового автомобиля в сумме до 1 млн руб., то на данный момент лимит увеличен до 1,5 млн. руб. Это означает, что предоставляемая скидка в размере 10% от финальной стоимости автомобиля теперь может составлять сумму до 150 000 рублей.

Как пояснили в Автоцентре АНТ, с учетом анонсированных улучшений и расширений условий госпрограммы – бестселлеры продаж Hyundai Solaris и Hyundai Creta станут еще доступнее жителям Алтайского края.

Так, например, для всех указанных в госпрограмме категорий клиентов Hyundai Creta в предмаксимальной комплектации стоимостью 1,46 миллиона рублей станет дешевле на 146 тысяч рублей, а при условии сдачи своего автомобиля в трейд-ин и оформления кредита по программе с остаточным платежом "Старт" суммарная скидка составит серьезную сумму – 211 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Hyundai Solaris недавно был обновлен, получив широкий набор новых опций, стильную переднюю часть автомобиля и модную мультимедийную систему с "выдвинутым" экраном. Это самый популярный кроссовер в России (по результатам продаж за 2019 год по данным АЕБ). Hyundai Creta также недавно был обновлен: получил новые эксклюзивные комплектации, дерзкий дизайн и двухцветную окраску кузова, "ячеистую" решетку радиатора и новые 17-дюймовые легкосплавные диски.

Торопитесь воспользоваться беспрецедентно выгодными условиями покупки автомобилей Hyundai в Автоцентре АНТ!

Автоцентр АНТ

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