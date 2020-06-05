Если вы давно забили пакет для пакетов под завязку, а видео, где черепашке из ноздри вытаскивают пластиковую трубочку, доводит вас до слез, – пора начать вести экологичный образ жизни. Тем более сделать это довольно просто. Всего пять экопривычек помогут вам (и планете) избавиться от килограммов пластика в год, который переживет вас на полигонах ТБО, увеличит количество углекислого газа в воздухе, растопит ледники или будет веками плавать в океане и попадать в желудки рыбам и птицам.

Мешочек для яблока, мешочек для банана, мешочек для перца. Знакомо? Сократите их количество до минимума. Бананы вообще в естественной природной упаковке – им дополнительная не нужна. И если продавец настаивает, объясняя, что это бесплатно, не ведитесь. Зачем вам столько мешочков дома? Если все-таки отказаться не получается или продукт без такой упаковки не донести никак – берите, но читайте дальше, расскажем, как от них избавиться безопасно.

Отличной заменой мешочков станут многоразовые фруктовки. Магазин "Пятерочка" в рамках эксперимента добавил такие в продажу в некоторых своих филиалах, но до Барнаула это пока не дошло. Фруктовки можно сшить самим из легкой ткани или купить – стоят они недорого и, по опыту автора этого текста, для походов в магазин достаточно трех-четырех штук. Нет, кассиры только первое время странно смотрят на них. Потом привыкают и даже спрашивают, где такие взять.

Пакетам тоже нужно сказать нет. Тем более что многоразовые сумки сейчас в тренде – авоськи и тканевые шоперы всех цветов и размеров продаются в магазинах, такие можно заказать у рукодельниц или сшить самим. В Барнауле стильные авоськи ручной работы можно заказать у мастера макраме Анны Неклюдовой.

Одноразовый пластик – трубочки, стаканчики, посуда – зло, с которым борются экоактивисты во всем мире. И если в некоторых странах (например, ЕС) уже сейчас на законодательном уровне запрещают производство одноразовых пластиковых предметов, то в России это только в планах.

Грядет многоразовый мир. Многие любители кофе с собой покупают напиток в многоразовых стаканах и даже получают за это скидку. (Вы думаете, кофейные стаканчики бумажные и безопасные? Нет, изнутри они покрыты тонким слоем пластика.) Многоразовые металлические трубочки выглядят стильно. В эпоху пандемии стали популярны многоразовые гигиенические маски – модно, безопасно и экономно. Модники Барнаула, Москвы и Таганрога спасаются от пандемии в масках от дизайнера и арт-менеджера Аси Масловой.

"Запрет на проведение массовых мероприятий напрямую повлиял на мою деятельность. Первую маску с котиками сшила для себя – подруга поделилась выкройкой и поддержала идею. Мне не хотелось шить одинаковые маски, хотелось ярких красок, чтобы хоть чуточку поднять настроение себе и людям вокруг. И тут начали писать друзья – тоже захотели котиков, а потом лис, мишек, цветов и бабочек. Наконец-то мои запасы ткани обрели жизнь! Теперь в моих масках ходят в Барнауле, Москве и Таганроге. И пусть говорят, что маски не помогают от вируса. Я точно знаю, что они невероятно поднимают настроение и даже с закрытым ртом ты можешь рассказать о себе многое", – говорит Ася.

Даже простой пакет может быть многоразовым – просто ходите с ним в магазин, пока он не порвется (и не забывайте: вы человек с осознанным потреблением, а не скупердяй, которому жалко денег на новый пакет).

Особое внимание нужно уделить пакетам, на которых написано "биоразлагаемые" – такие предлагают, например, в "Марии-Ра". Покупать их нельзя. Их не перерабатывают – ни природа, ни люди. Почему, расскажет волонтер движения "Мусора больше нет. Барнаул".

Это видео мы записывали на зимней акции по раздельному сбору мусора. "Двоечка" и "четверочка" – это виды пластика. Итак, мы переходим к следующему шагу.

Почти на каждой упаковке товаров, которые мы покупаем в магазинах, есть маркировка – цифра в треугольничке и несколько букв ниже. Маркировка эта обозначает, из какого материала сделана банка или пакетик. Это может быть железо или алюминий (40 FE, 41 ALU), стекло (70-79 GL), картон и бумага (20-22 PAP), а может быть один из семи видов пластика.

"Единичка" – это пластиковые бутылки из-под лимонада или соуса, "двоечка" – банка из-под шампуня, третий пластик практически не встречается на полках магазина, в "четверочке" вам приходили посылки с "Алиэкспресса", молоко в мягкой упаковке – это тоже "четверочка", "пятерочка" – упаковка хлеба и маленькая баночка йогурта, в "шестерке" вам чаще всего привезут суши с доставкой, а в "семерку" упаковывают сыр и творог. Из всего этого многообразия пластиков только четыре фракции перерабатываются в крае – 1,2,4 и 5.

В магазине нужно обращать внимание, в чем продается продукт, и отдавать предпочтение именно этим фракциям. Затем очень сложно: упаковку надо сполоснуть и положить в какой-нибудь уголок квартиры на хранение (проверено – места занимает немного и не пахнет). В последнюю субботу месяца весь пластик, стекло и бумагу можно сдать волонтерам движения "Мусора больше нет" – они скопом передадут его переработчикам, которые подарят вторсырью новую жизнь.

В Барнауле уже тысячи людей принимают участие в такой акции. Им это не трудно. А вам? Подробнее о том, как, куда и что сдавать, почитайте в соцсетях "МБН".

Сначала можно сделать просто – не покупать то, что мы не сможем переработать или безопасно утилизировать. Например, тот же творог в упаковке №7. Или ватные палочки. Врачи вообще не рекомендуют ими пользоваться, как мы привыкли, – чистить уши. Уши, говорят они, надо мыть пальцем, чтобы не повредить барабанную перепонку.

Потом уровень осознанности растет, и ты начинаешь понимать, что тебе не нужна восьмая черная футболка (на производство которой ушло почти три тысячи литров воды). Кстати, в Барнауле одежду тоже можно сдать. Магазин H&M принимает одежду и дает за нее скидку на покупки, волонтеры "МБН" ветошь отправляют на переработку, а хорошие вещи – нуждающимся, обувная сеть Rendez-Vous принимает на переработку обувь, и тоже благодарит за это бонусами.

Порошки, шампуни, гель для душа, средства для мытья посуды, духи и дезодоранты тоже вредят природе. Они содержат в себе микропластик, парабены, нефтепродукты и силиконовые соединения, которые попадают в почву и воду и загрязняют их. Многие бренды приходят к экологически безопасным продуктам, на рынке все больше натуральных порошков и биоразлагаемых средств для дома, натуральной косметики без консервантов. В Барнауле такую можно купить в "Эколавке".

И самое главное. Даже если вы прочитали этот материал, даже если задумались над жизнью без пластика, даже если у вас есть одна экопривычка – вы уже делаете очень много. Вы большой молодец. Не стоит корить себя за то, что не смогли обойтись без мешочка или выкинули бутылку в мусорку, а не отнесли на переработку. Невозможно быть идеальным, и экология – не только про природу, это про гармонию с самим собой.

А наш розыгрыш в "Инстаграме" поможет вам в экологических начинаниях – мы разыгрываем натуральную косметику, стильную маску и крутую сумку-авоську.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 5 июня отмечается День окружающей среды. amic.ru в честь этого подготовил вам сразу два подарка. Первый — материал, где мы рассказываем, как с помощью простых привычек сделать свою жизнь экологичнее (ссылка в профиле). Второй — розыгрыш отличный призов, чтобы жизнь ваша прямо сейчас стала чуточку осознанее, а экослед менее заметным. ⠀ Итак, три приза: 1. Стильная авоська от @anna_neklyudova_handmade для того, чтобы перестать пользоваться пакетами и стать самым модным. 2. Многоразовая маска ручной работы от дизайнера @asya.maslova, чтобы дарить отличное настроение себе и окружающим. 3. Набор этичной косметики из магазина @ecolavka_brn — натуральный гель для душа, мыло ручной работы и антисептик. ⠀ Чтобы получить один из призов, вам нужно: 🔸Подписаться на нашу страничку и аккаунты спонсоров @anna_neklyudova_handmade, @asya.maslova и @ecolavka_brn. 🔸Репостнуть пост к себе в истории 🔸Отметить в комментариях аккаунт человека, которому этот розыгрыш был бы интересен ⠀ Итоги подведем 10 июня с помощью программы @lizaonair. Давайте беречь планету вместе!🌎 Публикация от ИА "Амител"/amic.ru (@amic.ru) 5 Июн 2020 в 12:57 PDT

Немного фактов:Срок полного разложения пластиковой бутылки составляет примерно 450 лет. Впервые в коммерческих целях такую бутылку использовали в 1947 году, а это значит, что еще ни одна бутылка в мире не разложилась в природе.

Фильтр от сигареты будет разлагаться 10-15 лет;

Бутылка из-под средства для бытовой химии – 500-1000;

Воздушные шарики, которые так любят запускать в воздух, будут разлагаться 4-5 лет. А если шарик фольгированный, то он не разложится вообще.

Детский подгузник будет разлагаться 500 лет.

Большое тихоокеанское мусорное пятно видно даже из космоса. По приблизительным оценкам, его площадь варьируются от 700 тыс. до 1,5 млн квадратных километров. Для сравнения: площадь Алтайского края – 167 тысяч квадратных километров.

Чтобы произвести одну флисовую кофту, нужно примерно 25-30 пластиковых бутылок.