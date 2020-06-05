Если вы давно забили пакет для пакетов под завязку, а видео, где черепашке из ноздри вытаскивают пластиковую трубочку, доводит вас до слез, – пора начать вести экологичный образ жизни. Тем более сделать это довольно просто. Всего пять экопривычек помогут вам (и планете) избавиться от килограммов пластика в год, который переживет вас на полигонах ТБО, увеличит количество углекислого газа в воздухе, растопит ледники или будет веками плавать в океане и попадать в желудки рыбам и птицам.
Мешочек для яблока, мешочек для банана, мешочек для перца. Знакомо? Сократите их количество до минимума. Бананы вообще в естественной природной упаковке – им дополнительная не нужна. И если продавец настаивает, объясняя, что это бесплатно, не ведитесь. Зачем вам столько мешочков дома? Если все-таки отказаться не получается или продукт без такой упаковки не донести никак – берите, но читайте дальше, расскажем, как от них избавиться безопасно.
Отличной заменой мешочков станут многоразовые фруктовки. Магазин "Пятерочка" в рамках эксперимента добавил такие в продажу в некоторых своих филиалах, но до Барнаула это пока не дошло. Фруктовки можно сшить самим из легкой ткани или купить – стоят они недорого и, по опыту автора этого текста, для походов в магазин достаточно трех-четырех штук. Нет, кассиры только первое время странно смотрят на них. Потом привыкают и даже спрашивают, где такие взять.
Пакетам тоже нужно сказать нет. Тем более что многоразовые сумки сейчас в тренде – авоськи и тканевые шоперы всех цветов и размеров продаются в магазинах, такие можно заказать у рукодельниц или сшить самим. В Барнауле стильные авоськи ручной работы можно заказать у мастера макраме Анны Неклюдовой.
Одноразовый пластик – трубочки, стаканчики, посуда – зло, с которым борются экоактивисты во всем мире. И если в некоторых странах (например, ЕС) уже сейчас на законодательном уровне запрещают производство одноразовых пластиковых предметов, то в России это только в планах.
Грядет многоразовый мир. Многие любители кофе с собой покупают напиток в многоразовых стаканах и даже получают за это скидку. (Вы думаете, кофейные стаканчики бумажные и безопасные? Нет, изнутри они покрыты тонким слоем пластика.) Многоразовые металлические трубочки выглядят стильно. В эпоху пандемии стали популярны многоразовые гигиенические маски – модно, безопасно и экономно. Модники Барнаула, Москвы и Таганрога спасаются от пандемии в масках от дизайнера и арт-менеджера Аси Масловой.
"Запрет на проведение массовых мероприятий напрямую повлиял на мою деятельность. Первую маску с котиками сшила для себя – подруга поделилась выкройкой и поддержала идею. Мне не хотелось шить одинаковые маски, хотелось ярких красок, чтобы хоть чуточку поднять настроение себе и людям вокруг. И тут начали писать друзья – тоже захотели котиков, а потом лис, мишек, цветов и бабочек. Наконец-то мои запасы ткани обрели жизнь! Теперь в моих масках ходят в Барнауле, Москве и Таганроге. И пусть говорят, что маски не помогают от вируса. Я точно знаю, что они невероятно поднимают настроение и даже с закрытым ртом ты можешь рассказать о себе многое", – говорит Ася.
Даже простой пакет может быть многоразовым – просто ходите с ним в магазин, пока он не порвется (и не забывайте: вы человек с осознанным потреблением, а не скупердяй, которому жалко денег на новый пакет).
Особое внимание нужно уделить пакетам, на которых написано "биоразлагаемые" – такие предлагают, например, в "Марии-Ра". Покупать их нельзя. Их не перерабатывают – ни природа, ни люди. Почему, расскажет волонтер движения "Мусора больше нет. Барнаул".
Это видео мы записывали на зимней акции по раздельному сбору мусора. "Двоечка" и "четверочка" – это виды пластика. Итак, мы переходим к следующему шагу.
Почти на каждой упаковке товаров, которые мы покупаем в магазинах, есть маркировка – цифра в треугольничке и несколько букв ниже. Маркировка эта обозначает, из какого материала сделана банка или пакетик. Это может быть железо или алюминий (40 FE, 41 ALU), стекло (70-79 GL), картон и бумага (20-22 PAP), а может быть один из семи видов пластика.
"Единичка" – это пластиковые бутылки из-под лимонада или соуса, "двоечка" – банка из-под шампуня, третий пластик практически не встречается на полках магазина, в "четверочке" вам приходили посылки с "Алиэкспресса", молоко в мягкой упаковке – это тоже "четверочка", "пятерочка" – упаковка хлеба и маленькая баночка йогурта, в "шестерке" вам чаще всего привезут суши с доставкой, а в "семерку" упаковывают сыр и творог. Из всего этого многообразия пластиков только четыре фракции перерабатываются в крае – 1,2,4 и 5.
В магазине нужно обращать внимание, в чем продается продукт, и отдавать предпочтение именно этим фракциям. Затем очень сложно: упаковку надо сполоснуть и положить в какой-нибудь уголок квартиры на хранение (проверено – места занимает немного и не пахнет). В последнюю субботу месяца весь пластик, стекло и бумагу можно сдать волонтерам движения "Мусора больше нет" – они скопом передадут его переработчикам, которые подарят вторсырью новую жизнь.
В Барнауле уже тысячи людей принимают участие в такой акции. Им это не трудно. А вам? Подробнее о том, как, куда и что сдавать, почитайте в соцсетях "МБН".
Сначала можно сделать просто – не покупать то, что мы не сможем переработать или безопасно утилизировать. Например, тот же творог в упаковке №7. Или ватные палочки. Врачи вообще не рекомендуют ими пользоваться, как мы привыкли, – чистить уши. Уши, говорят они, надо мыть пальцем, чтобы не повредить барабанную перепонку.
Потом уровень осознанности растет, и ты начинаешь понимать, что тебе не нужна восьмая черная футболка (на производство которой ушло почти три тысячи литров воды). Кстати, в Барнауле одежду тоже можно сдать. Магазин H&M принимает одежду и дает за нее скидку на покупки, волонтеры "МБН" ветошь отправляют на переработку, а хорошие вещи – нуждающимся, обувная сеть Rendez-Vous принимает на переработку обувь, и тоже благодарит за это бонусами.
Порошки, шампуни, гель для душа, средства для мытья посуды, духи и дезодоранты тоже вредят природе. Они содержат в себе микропластик, парабены, нефтепродукты и силиконовые соединения, которые попадают в почву и воду и загрязняют их. Многие бренды приходят к экологически безопасным продуктам, на рынке все больше натуральных порошков и биоразлагаемых средств для дома, натуральной косметики без консервантов. В Барнауле такую можно купить в "Эколавке".
И самое главное. Даже если вы прочитали этот материал, даже если задумались над жизнью без пластика, даже если у вас есть одна экопривычка – вы уже делаете очень много. Вы большой молодец. Не стоит корить себя за то, что не смогли обойтись без мешочка или выкинули бутылку в мусорку, а не отнесли на переработку. Невозможно быть идеальным, и экология – не только про природу, это про гармонию с самим собой.
А наш розыгрыш в "Инстаграме" поможет вам в экологических начинаниях – мы разыгрываем натуральную косметику, стильную маску и крутую сумку-авоську.
5 июня отмечается День окружающей среды. amic.ru в честь этого подготовил вам сразу два подарка. Первый — материал, где мы рассказываем, как с помощью простых привычек сделать свою жизнь экологичнее (ссылка в профиле). Второй — розыгрыш отличный призов, чтобы жизнь ваша прямо сейчас стала чуточку осознанее, а экослед менее заметным. ⠀ Итак, три приза: 1. Стильная авоська от @anna_neklyudova_handmade для того, чтобы перестать пользоваться пакетами и стать самым модным. 2. Многоразовая маска ручной работы от дизайнера @asya.maslova, чтобы дарить отличное настроение себе и окружающим. 3. Набор этичной косметики из магазина @ecolavka_brn — натуральный гель для душа, мыло ручной работы и антисептик. ⠀ Чтобы получить один из призов, вам нужно: 🔸Подписаться на нашу страничку и аккаунты спонсоров @anna_neklyudova_handmade, @asya.maslova и @ecolavka_brn. 🔸Репостнуть пост к себе в истории 🔸Отметить в комментариях аккаунт человека, которому этот розыгрыш был бы интересен ⠀ Итоги подведем 10 июня с помощью программы @lizaonair. Давайте беречь планету вместе!🌎
Немного фактов:Срок полного разложения пластиковой бутылки составляет примерно 450 лет. Впервые в коммерческих целях такую бутылку использовали в 1947 году, а это значит, что еще ни одна бутылка в мире не разложилась в природе.
- Фильтр от сигареты будет разлагаться 10-15 лет;
- Бутылка из-под средства для бытовой химии – 500-1000;
- Воздушные шарики, которые так любят запускать в воздух, будут разлагаться 4-5 лет. А если шарик фольгированный, то он не разложится вообще.
- Детский подгузник будет разлагаться 500 лет.
Большое тихоокеанское мусорное пятно видно даже из космоса. По приблизительным оценкам, его площадь варьируются от 700 тыс. до 1,5 млн квадратных километров. Для сравнения: площадь Алтайского края – 167 тысяч квадратных километров.
Чтобы произвести одну флисовую кофту, нужно примерно 25-30 пластиковых бутылок.
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