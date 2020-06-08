Спасатели назвали районы Алтайского края, где 8 июня возможны пожары

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 8 июня опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В регионе сохраняется высокая вероятность ДТП, техногенных и природных пожаров. Наибольшая угроза возникновения возгораний существует в Красногорском и Смоленском районах.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за погодных условий (дожди и грозы), нарушений ПДД и появления мототехники на дорогах.

Возможны лесные пожары. Больше всего они угрожают территории шести районов: Заринского, Поспелихинского, Тальменского, Тогульского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского. Там зафиксирован четвертый класс горимости.