В Горном Алтае утонул полуторагодовалый ребенок

В Онгудайском районе утонул полуторагодовалый ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай. Это произошло из-за того, что взрослые оставили его без присмотра вблизи водоема.

Спасатели уточнили, что с начала года это уже вторая смерть несовершеннолетнего на воде. Ранее во время купания на реке Катунь в Шебалинском районе погиб подросток.

"Маленький ребенок может захлебнуться даже в неглубоком надувном бассейне. Достаточно нескольких минут, чтобы ребенок дошкольного возраста, попав в воду, захлебнулся, – поделился старший инспектор Турочакского инспекторского участка ГИМС регионального управления МЧС России Александр Глебов. – Знакомая медсестра поделилась со мной простой формулой – ребенок должен находиться от взрослого на расстоянии числа шагов, равного его возрасту".

Он пояснили, что при нахождении рядом с водой нельзя ни на минуту оставлять детей без присмотра. Для безопасности рекомендуют надевать на них надувные жилеты или круги.