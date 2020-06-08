Двух алтайских волейболистов вызвали в сборную России

Двое алтайских волейболистов включены в состав российской национальной команды на учебно-тренировочный сбор в Краснодарском крае, сообщает Всероссийская федерация волейбола.

Доигровщик Федор Воронков и блокирующий Ильяс Куркаев будут тренироваться с командой России на базе "Волей Град" под Анапой.

Сбор пройдет с 7 по 27 июля. Помимо Воронкова и Куркаева, на него вызваны еще 16 спортсменов.

Ильяс Куркаев начал заниматься волейболом в Бийске. Сейчас играет в Суперлиге за новосибирский "Локомотив". С 2015 года Куркаева регулярно вызывают в сборную России.

Федор Воронков – воспитанник барнаульского "Университета". С 2016 года играл в Суперлиге за "Нову" (Новокуйбышевск). В 2019 году дебютировал в национальной команде и вошел в состав казанского "Зенита".