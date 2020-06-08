Сбербанк в Сибири к началу июня в рамках развития Школьной цифровой платформы (ШЦП) Сбербанка сотрудничает с более чем 400 школами. Количество учеников, подключенных к платформе, на данный момент составляет более 89 тысяч человек, преподавателей – 9 тысяч. Таким образом, число пользователей школьной цифровой платформы Сбербанка в Сибири превысило 90 тысяч человек.

Алтайское отделение банка в рамках программы сотрудничает с 40 школами в Алтайском крае и Республике Алтай, к платформе подключены более 4,7 тысячи школьников и около 700 учителей.

Сбербанк обеспечил возможность удаленного обучения школьников в 23 регионах России, в том числе в семи регионах присутствия Сибирского банка: с 30 марта обучение в дистанционном формате на ШЦП стало доступно для учеников Кемеровской и Томской областей; c 6 апреля занятия начались в школах республик Алтай, Тыва, Хакасия и Омской области, с 17 апреля на платформе начали заниматься школьники Алтайского края. Банк предоставил более чем для двух тысяч школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы. Образовательная инициатива по запуску полного цикла дистанционного обучения на Школьной цифровой платформе (ШЦП) поддержана Министерством просвещения РФ и губернаторами 23 субъектов России.

"В условиях пандемии и режима самоизоляции было важно как можно скорее внедрить цифровую образовательную платформу, чтобы школьники могли обучаться онлайн, и делать это полноценно, без потери качества образования. Система содержит не только самые актуальные учебные методические комплексы, но и набор инструментов для развития у школьников навыков XXI века: целеполагания, умения сотрудничать в команде, понимания других и самого себя, креативного мышления, решения проблем и задач", – говорит председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Школьная цифровая платформа — это ИТ-решение, разработанное в рамках реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" "Цифровая платформа персонализированного образования для школы". Платформа содержит обучающие модули по всем предметам школьной программы, а также авторские модули для углубленного изучения материала и кросс-предметных исследований. Система позволяет учителям продолжать эффективное обучение учеников, а ученикам — заниматься самостоятельно.

На платформе школьники смогут изучать все предметы как минимум до ликвидации угрозы распространения коронавируса. Обучение будет бесплатным и для школ, и для детей. В планах Сбербанка — предоставить возможность обучения на платформе детям по всей стране.

Подробная информация о ШЦП – на сайте Фонда "Вклад в будущее".