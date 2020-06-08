Жителя Алтайского края осудят за убийство пожилой соседки

53-летний житель Бийского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве пожилой соседки, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В ведомстве рассказали, что в вечернее время в марте 2020 года в одном из сел района обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с 70-летней соседкой по дому из-за бытовых разногласий. Испытывая личную неприязнь к женщине, мужчина нанес ей лопатой как минимум 14 ударов по голове и рукам. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.