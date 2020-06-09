Google Chrome сделают "толерантным" из-за расизма

Разработчики Google Chrome на фоне протестов в США отказались от черного и белого списков в браузере. По словам участников проекта Chromium, такое решение приняли в рамках борьбы с расизмом, пишет портал 9to5Google.
Отмечается, что эти опции переименовали на "блоклист" и "список разрешений". Программисты подчеркнули, что переименования не привнесут функциональных изменений в работу браузера.
Как сообщает издание, первые усилия по внедрению расово нейтральных терминов предпринимались Google еще в 2018 году. Однако в коде браузера по-прежнему содержится много ссылок со словами blacklist и whitelist
Комментарии
Хорошее начало. Но работы ещё много.
Черное золото
Черная смерть
Черный юмор
Черная работа
Черный рынок
Черное дело
Черная душа
Черная зависть
Черные мысли
Черный пиар
Черная метка
Черный народ
Черный риелтор
Черный день
Черная магия
Черная дыра
Черный ящик
Черная пятница
"Кажется, скоро толерантность дойдет до того, что умным запретят думать. Потому что это оскорбляет чувства тупых ... "
Простите, а цветные вещи отдельно от белых еще можно стирать или уже нет?