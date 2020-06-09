Google Chrome сделают "толерантным" из-за расизма

Разработчики Google Chrome на фоне протестов в США отказались от черного и белого списков в браузере. По словам участников проекта Chromium, такое решение приняли в рамках борьбы с расизмом, пишет портал 9to5Google.

Отмечается, что эти опции переименовали на "блоклист" и "список разрешений". Программисты подчеркнули, что переименования не привнесут функциональных изменений в работу браузера.

Как сообщает издание, первые усилия по внедрению расово нейтральных терминов предпринимались Google еще в 2018 году. Однако в коде браузера по-прежнему содержится много ссылок со словами blacklist и whitelist