Вторник, 9 Июнь, 08:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 68,31
€ 77,19
17°

476658 +0
Обь
272см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2020Коронавирус на АлтаеДистанционное обучение
Новости

Google Chrome сделают "толерантным" из-за расизма

, ИА "Амител"
В компании отказались от чёрного и белого списков в браузере
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Разработчики Google Chrome на фоне протестов в США отказались от черного и белого списков в браузере. По словам участников проекта Chromium, такое решение приняли в рамках борьбы с расизмом, пишет портал 9to5Google.

Отмечается, что эти опции переименовали на "блоклист" и "список разрешений". Программисты подчеркнули, что переименования не привнесут функциональных изменений в работу браузера.

Как сообщает издание, первые усилия по внедрению расово нейтральных терминов предпринимались Google еще в 2018 году. Однако в коде браузера по-прежнему содержится много ссылок со словами blacklist и whitelist

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

9.06.2020 08:18
- гость -

Хорошее начало. Но работы ещё много.

Черное золото
Черная смерть
Черный юмор
Черная работа
Черный рынок
Черное дело
Черная душа
Черная зависть
Черные мысли
Черный пиар
Черная метка
Черный народ
Черный риелтор
Черный день
Черная магия
Черная дыра
Черный ящик
Черная пятница

9.06.2020 08:29
Мадам

"Кажется, скоро толерантность дойдет до того, что умным запретят думать. Потому что это оскорбляет чувства тупых ... "

9.06.2020 08:39
Пионер

Простите, а цветные вещи отдельно от белых еще можно стирать или уже нет?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
08:33
Барнаульские транспортные полицейские изъяли у браконьеров 1,5 км сетей 0
08:18
Надежды не сбылись. Барнаулу не дали денег на новые автобусы и трамваи 2
08:03
Google Chrome сделают "толерантным" из-за расизма 3
07:45
Назван наиболее благоприятный возраст для беременности и родов 0
07:30
Журналисты узнали о диете похудевшей на 45 кг певицы Адель 0
07:20
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за май 2020 года 0
07:00
В России рассказали, каким должен быть настоящий мужчина 6
06:42
Подарки, маски и медвежонок: как после долгого перерыва открылся барнаульский зоопарк 0
06:38
Друг в беде не бросит: смешные и трогательные фотографии о дружбе 1
06:21
"Это только начало". Как коронакризис изменил рынок коммерческой недвижимости Барнаула 1
06:01
Град, грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 9 июня 0
23:45
Такой день. Новый график выдачи пенсий в Алтайском крае и свалка, которую убрали 0
23:25
Путин подписал закон о создании единой базы данных о населении России 0
23:08
Водитель без прав погиб в ДТП на Чуйском тракте 0
22:49
Алтайская медсестра рассказала Путину о работе в условиях пандемии 3
22:20
Жителя Алтайского края осудят за убийство пожилой соседки 0
22:05
Путин временно утроил минимальное пособие по безработице 2
21:45
В Барнауле на пешеходном переходе сбили пожилую женщину 4
21:25
В барнаульском поселке восстановили водоснабжение после аварии 0
21:06
В Новоалтайске стартовало благоустройство территории по нацпроекту 0
20:45
Песков: большинство россиян поддерживают поправки к Конституции 12
20:20
Ноль отходов. Барнаульцев приглашают поучаствовать в "Чистых играх" 1
20:00
В Москве отменяют пропускной режим и самоизоляцию 2
19:40
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 71 1
19:20
Михаил Мишустин заявил о стабилизации рынка труда в России 4
19:05
В Барнауле задержали налетчика на офис микрозаймов 2
18:45
Меры приняли незамедлительно. Несанкционированную свалку убрали в поселке Южном 2
18:21
Россиянам разрешили выезжать за границу для учебы, работы и лечения 0
18:03
Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп невест 10
17:46
В Алтайском крае частично возобновят плановый прием пациентов 4
17:32
Виктор Томенко: "Возвращение к обычной жизни будет поэтапным, постепенным" 17
17:26
Число пользователей школьной цифровой платформы Сбербанка в Сибири превысило 90 тысяч 0
17:17
Медики призывают открыть барнаульский роддом №1 2
17:05
Все включено. На Алтайский край надвигаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер 0
16:54
Водитель "Яндекс.Такси" устроил жесткое ДТП под Барнаулом 3
16:42
В Алтайском онкодиспансере попросили пациентов не приезжать на прием заранее 0
16:30
Из-за пандемии каждый второй россиянин оказался под угрозой потери работы 8
16:18
240 медработников заразились коронавирусом в Алтайском крае 14
16:06
В беде не бросили. Очевидцы помогли потушить загоревшуюся в Барнауле "Ниву" 0
15:55
В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Алтайском крае откроются торговые центры 6
15:43
Почти 9 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:32
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова 7
15:20
"Пневмония есть пневмония". Министр Попов рассказал, как считают заболевших на Алтае 6
15:09
Бывший чиновник открыл стрельбу по прохожим в Москве 8
14:54
Масочный режим в Алтайском крае отменять не планируют 21
14:42
В Республике Алтай потребовали отставки главы региона Олега Хорохордина 9
14:31
Самому молодому пациенту с COVID-19, умершему в Алтайском крае, было 47 лет 0
14:19
Онищенко рассказал о вреде антисептиков для рук 2
14:06
Ограничительные меры из-за коронавируса в Алтайском крае могут вернуть в любой момент 38
14:01
Пляжный сезон в Барнауле не начнется 12 июня 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.