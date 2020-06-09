В Рубцовске на стоянке магазина загорелась иномарка

В Рубцовске на пересечении улицы Пролетарской и переулка Алейского загорелся автомобиль, информирует "Инцидент Рубцовск".

О возгорании иномарки сообщили очевидцы. Охваченная пламенем машина, по всей видимости, стояла возле магазина. Подробности происшествия на данный момент неизвестны.

Как ранее сообщил amic.ru, 25 мая на 323-м километре трассы А-322 Lexus RX-300 перевернулся, ударился об опору ЛЭП и загорелся. Водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд с обочины. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, однако госпитализация ему не потребовалась.