Недостаток осадков негативно сказывается на посевной в Алтайском крае. Впрочем, пока о каких-либо потерях будущего урожая говорить рано, как и о введении режима ЧС. Такую точку зрения высказал министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев в ходе брифинга 9 июня, отвечая на вопрос amic.ru.

По словам Чеботаева, недостаток влаги в метровом слое почвы стал ощущаться еще с осени 2019 года, добавили проблем и засушливые апрель с маем. Особенно неблагоприятная ситуация в предгорных районах, Кулундинской и Приалейской зонах.

"Последние прошедшие осадки в июне ничего кардинально не изменили. Это просто небольшая передышка на 8-10 дней", – отметил министр.

Александр Чеботаев сообщил, что пока ни один район не может ввести режим ЧС, так как не проходит по критериям: "Если это касается почвенной засухи, то это температура за 30 градусов в определенный период, если атмосферной – это количество осадков". Тем не менее чиновник не стал исключать такого сценария в будущем.

Что касается потенциальных потерь, то пока на эту тему рассуждать рано, так как посевная еще не завершена. Однако на площади около 700 тысяч гектаров ранее наблюдалось отмирание нижних листьев сельхозкультур, пояснил министр.

Между тем введение режима ЧС, который многие рассматривают как панацею, не предполагает компенсации потерь будущего урожая. Объявление ЧС позволит вести переговоры с банками о пролонгации кредитов, а также обратиться в федеральный Минсельхоз за дополнительными субсидиями.

На взгляд Чеботаева, намного важнее в этой ситуации вопрос агрострахования. "На ЧС не надо полагаться, оно никаких привилегий не дает, надо полагаться на другое: что-то посеял – застрахуй", – заключил спикер.

На 1 июня в Алтайском крае яровой сев был выполнен на 4,4 млн гектаров – это 98% от плана. В регионе уже началась заготовка кормов для сельхозживотных – хозяйства готовят травяной сенаж и сено. Кроме того, идет обработка паровых полей.