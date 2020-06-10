Бизнесменов Алтая приглашают на бесплатный вебинар по экспорту в Азию

Экономика Китая, Кореи и Японии растет и нуждается в товарах из-за рубежа. Многие российские бизнесмены уже поняли это и хотят переориентироваться на экспорт. Для них Центр "Мой бизнес" организует бесплатный обучающий вебинар по теме "Особенности работы с азиатскими рынками на примере Китая".

Мероприятие состоится 17 июня 2020 года с 10:00 до 12:00. Регистрация открыта на сайте Центра "Мой Бизнес".

На вебинаре предприниматели Алтайского края смогут:

узнать об особенностях потребительских предпочтений и каналах сбыта продукции;

сформировать ожидания от работы с китайскими партнерами;

понять специфику работы с Китаем в области внешнеэкономической деятельности.

Вебинар проведет Анна Андрющенко – ведущий эксперт-практик по импорту/экспорту АО "ВЭД Агент", преподаватель программ MBA, автор курса "Школа ВЭД", спикер бизнес-мероприятий Российского экспортного центра и ТПП РФ. Модератором выступит эксперт по ВЭД – Анна Руднева.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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