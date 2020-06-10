Наука креативная. Как стать дизайнером с ЕГЭ по физике

АлтГУ организовал вебинары по профориентации для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Так, вуз поддержал проект Министерства образования и науки Алтайского края "Сдадим экзамены вместе". Посмотреть записи можно на YouTube-канале.

"Многие абитуриенты не знакомы с направлениями подготовки в вузах. Выбрав профессию, они не знают, где ей можно научиться. Мы предложили АлтГУ рассказать не только о традиционных образовательных программах, но и познакомить школьников с новыми, креативными направлениями подготовки. Например, Институт искусств и дизайна одним из первых предложил интересную тему для вебинара: как получить востребованную профессию в области дизайна с ЕГЭ по физике и математике", – рассказывает проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию АлтГУ Елена Гончарова.

Вебинар "Навыки будущего и цифровой дизайн: как начать путь в креативную профессию на основе ЕГЭ по физике и математике" провела доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ Ольга Шелюгина. Конференция прошла на онлайн-платформе Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования (АИЦТиОКО).

"Сейчас цифровые технологии быстро захватывают нашу жизнь. Удобство и быстрота взаимодействия становятся важными условиями развития бизнеса, культуры, повседневной жизни. Так возникает потребность в квалифицированных ИТ-специалистах, в том числе в области интерфейсов и цифрового дизайна. В этой сфере у молодежи большие перспективы", – подчеркивает доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ Ольга Шелюгина.

В ходе вебинара студенты узнали, как digital-дизайнер и специалист ИТ может профессионально развиваться, следуя трендам мировой экономики и современной визуальной культуры.

"Институт искусств и дизайна АлтГУ поддерживает все проекты Министерства образования и науки Алтайского края. Мы показываем абитуриентам, какой потенциал у нашего института. Достойную, современную и востребованную профессию может получить не только увлеченная искусством молодежь, но и люди, склонные к точным наукам", – отметила декан Института искусств и дизайна АлтГУ Лариса Нехвядович.