Ученые обнаружили молекулу, сжигающую жир

Ученые из Вирджинского технического университета обнаружили белок, разрушающий жир. Об этом сообщает MedikForum.ru со ссылкой на Nature Communications.

Эксперты изучали митохондриальные разобщающие белки, которые отвечают за разрушение клеток. В процессе исследований врачи наткнулись на молекулу BAM15, которая оказалась способна уменьшать количество жира у мышей, не влияя на потребление пищи, мышечную массу и не повышая температуру тела.

Кроме того, этот белок снижает резистентность к инсулину и оказывает благотворное влияние на окислительный стресс и воспаление. Согласно результатам научной работы, молекула может использоваться в лечении и профилактике ожирения, диабета и неалкогольной болезни печени.

Как выяснили ученые во время экспериментов над мышами, BAM15 не токсичен даже в высоких дозах и не влияет на центр сытости в мозге, что делает его применение еще более перспективным.