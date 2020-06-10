В Республике Алтай нашли тело утонувшего в Катуни подростка

Спасатели нашли тело 17-летнего подростка в реке Катунь, который утонул 26 мая на территории Шебалинского района Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Поиски продолжались ежедневно. В операции участвовали спасатели, сотрудники полиции, родственники, местные жители, добровольцы и спортсмены-водники. С 4 июня к поискам присоединились водолазы Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые искали практически при нулевой видимости. В общей сложности в операции участвовало порядка 50 человек.
Отмечается, что тело молодого человека обнаружили 9 июня в районе поселка Известковый в 21 километре от места происшествия. В МЧС уточнили, что парень утонул "при очевидных обстоятельствах".
Комментарии
Что это за новая формулировка, очевидные обстоятельства"? Бухой штоле? Так так и напишите!
Бухой штоле? Так так и напишите!
Ну так очевидно ж! Кто же в здравом уме и в трезвой памяти в Катунь-то полезет? и зачем?