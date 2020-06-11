Жители Алтайского края с июля начнут получать повышенные детские пособия

С 1 июня 2020 года вырос минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Выплаты производятся с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, поэтому жители Алтайского края смогут получить их уже в июле, пишет официальный сайт региона.

Неработающим гражданам теперь будет выплачиваться 6752 рубля, несмотря на то, первый это ребенок или второй. Для работающих по общему правилу размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка получателя, но не менее минимального размера этого пособия, установленного Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

В Алтайском крае с учетом районных коэффициентов в 15 и 20% итоговая сумма составила 5579,8 рубля и 5822,4 рубля соответственно.