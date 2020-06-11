Каменский район третий месяц ждет контейнеры для мусора на 2,7 млн рублей

В Каменском районе уже третий месяц не могут установить мусорные контейнеры, сообщают "Каменские известия" со ссылкой на комитет по ЖКХ, строительству и архитектуре.

23 марта администрация района заключила с ООО "ПИК "Сибирьбытсервис" контракт на установку более 450 контейнеров для твердых отходов на общую сумму 2,7 миллиона рублей. Крайний срок выполнения работ был назначен на 31 мая.

"На момент истечения срока ни одного контейнера не было установлено. В связи с этим директору "Сибирьбытсервиса" была направлена претензия с предложением выполнить условия договора до 18 июня", – сообщает Армен Паносян, главный специалист комитета по ЖКХ района.

В противном случае администрация расторгнет договор и объявит новый конкурс на выполнение работ, что вместе с последующим исполнением контракта займет еще не один месяц.