Рак легких и другие хронические заболевания органов дыхания могут быть вызваны специфическим строением дыхательной системы. Об этом сообщается в исследовании медицинского центра при Колумбийском университете, опубликованном на сайте организации.

Ученые намеревались выяснить, почему новообразования и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которые обычно развиваются у курильщиков, порой обнаруживаются у пациентов без вредных привычек. По статистике, почти четверть случаев ХОБЛ приходится на некурящих людей.

Изучение данных о состоянии здоровья 6500 пожилых жителей США и Канады показало, что хронические заболевания дыхательной системы могут быть вызваны дисанапсисом – наличием небольших по размеру дыхательных путей при относительно большом объеме легких.

У таких пациентов наблюдалась нарушенная функция органов дыхания, а также в восемь раз повышался риск развития обструктивной болезни и новообразований. Проблемы начинали наблюдаться с детства, усугубляясь в старческом возрасте. При этом курение при малом размере дыхательных путей наносило более сильный ущерб, чем у людей без подобной особенности.