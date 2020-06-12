Пресс-секретарь полпреда президента ответила на слухи о болезни Меняйло

Пресс-секретарь полномочного представителя президента России Сергея Меняйло ответила на слухи о том, что он переболел коронавирусом, сообщает "Тайга.инфо".

Любовь Шальнева утверждает, что ничего не знает о болезни Меняйло. Она опровергла сообщение о введении особых мер в полпредстве.

"Чиновники полпредства на карантине не сидят. Мы работаем", – подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее анонимный кузбасский Telegram-канал "Бузотеры и воронье" сообщил о том, что Сергей Меняйло выздоровел после коронавируса, но возглавляемое им ведомство остается на карантине. Вместе с тем не было никаких официальных сообщений о том, что Меняйло заразился COVID-19.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что сибирский полпред пропал из информационного пространства почти на две недели. В частности, с 29 мая по 9 июня на сайте полпредства не было его фотографий с совещаний.