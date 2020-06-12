Ничего не понял, но очень интересно. Итоги презентации PlayStation 5

11 июня состоялась долгожданная (в узких кругах) презентация новой PlayStation 5 от Sony. Нам показали игры следующего поколения, дизайн самого девайса, но не ответили на главные вопросы: когда и за сколько. Об итогах ивента расскажем коротко и максимально субъективно.

Началась презентация с минутки ностальгии. Sony показали моменты из игр предыдущих поколений и подробно остановились на проектах, ставшие своеобразными символами PS4 (God of War, Horizon Zero Dawn и другие). А закончился этот блок анонсом расширенной версии GTA 5, которая будет доступна на консолях пятого поколения. Ничего необычного, но для любителей прийти домой с работы реальной и пойти на работу виртуальную новость приятная, наверное.

А вот дальше стало интересно. Всего показали (если я ничего не перепутал в 4 часа утра) 28 новых проектов. Обо всех говорить не будем, но остановимся на тех, которые показались интересны автору (о субъективности предупреждали выше). В целом, конечно, все красиво, но были как проходные игры – Gran Turismo 7, новая NBA, очередная часть Little Big Planet и вышеупомянутая GTA (приносим свои извинения фанатам), – так и откровенный треш, который, возможно, удивит игроков после выхода, но на этапе презентации все очень непонятно (симулятор бездомного кота Stray, адаптированная версия компьютерного FlatOut под названием Destruction Allstars, и очень похожая по атмосфере на мультик о феечках Винкс Goodbye Volcano High). Если вы не смотрели презентацию целиком и не понимаете о чем речь, то вот вам ссылка, а мы перейдем к тайтлам, которые действительно выглядят интересно (не забывайте о субъективности).

Spider-Man: Miles Morales

Вы можете не любить комиксы, но забористый экшн вы, вероятно, пропускать не станете. У Sony такой имеется – Spider-Man: Miles Morales, новая игра о похождениях дружелюбного соседа Человека-паука. Если вы видите темнокожего главного героя и мало знакомы со вселенной комиксов – посмотрите мультик "Человек-паук: Через вселенные". Кроме того, что это отличная анимация, которая получила "Оскар" за лучший анимационный фильм, он расскажет вам о том, куда исчез Питер Паркер и откуда взялся темнокожий Майлз Моралес, а также почему это все по канону.

Исходя из опыта игры в предыдущую часть о похождениях дружелюбного соседа, можно сказать, что этот проект стоит внимания (эту точку зрения поддерживает и Metacritic с рейтингом Человека-паука в 87 из 100 пунктов). Однако были у игры и минусы: однообразная боевка, затянутый сюжет. Взрослому человеку она могла очень быстро надоесть, а вот для подростка самое оно. Надеемся Sony сделают историю Майлза Моралеса более вариативной и насыщенной, а пока подождем. Дата релиза – праздники (?) 2020 года.

Project Athia

Projetc Athia – новый проект студии Square Enix, который показал всю мощь нового железа PlayStation 5. При просмотре тизера я испытал весь спектр положительных эмоций – от мурашек на коже до поросячьего визга. Ну вы только посмотрите насколько это красиво!

О самой игре пока известно совсем мало. Это будет приключенческий экшн с ноткой потусторонности, где игрок выступит в роли классического протагониста. Разработчики отмечают, что создается Projetc Athia специально для PS5, но выйдет на всех платформах. Дата релиза не обозначена.

Oddworld Soulstorm

Привет из 90-х! Sony представили Oddworld Soulstorm, которая станет продолжением дилогии Abe's, вышедшей еще в конце девяностых. История о борьбе расы мудоконов с безжалостными эксплуататорами выступит временным эксклюзивом для PS4 и PS5, а позднее станет доступна на ПК. Платформеры – жанр не для всех, но если ты кайфовал от Mario на своем старом Dendi, то и от этих "побегушек" ты тоже кайфанешь. Дата релиза пока не раскрывается.

Solar Ash

Студия Heart Machine объявила о разработке новой игры еще в 2019 году, и теперь Solar Ash обзавелся датой релиза, списком платформ и трейлером. Пользователю предстоит отправиться в разлом, поглощающий миры – Ультрапустоту. Игроков ждет большой мир, большие монстры и большое приключение.

Игра, судя по всему, нишевая, но дебютный трейлер выглядит интересно и красочно. Посмотрим, что получится в итоге. Дата выхода – 2021 год.

Demon's Souls

Если после прохождения Bloodborne и Sekiro вы заскучали по ощущению боли, унижения и ада на земле, то Blue Point подготовили для вас ремейк классического Demon's Souls. Все как всегда, гигантомания, мрачнота и упор на атмосферность. Предположительно, в игре будут доступны два режима: один с упором на графику, второй – на производительность. Игра станет эксклюзивом для PlayStation. Дата выхода пока неизвестна.

Resident Evil Village

Лайфхак для холостяков. Приглашаешь подружку в гости поиграть в приставку, включаешь Resident Evil и профит, она остается у тебя на ночь, потому что боится спать одна. А если серьезно, то слухи подтвердились и Capcom действительно работает над продолжением франшизы. Говорить о тонкостях и геройском составе не будем. Отмечу то, что трейлер получился слегка смазанным и скучноватым, но эмоции после прохождения седьмой части "Резидента" еще не остыли, поэтому надеемся, что Village будет не менее интересной и пугающей. Дата релиза – 2021 год.

Horizon Forbidden West

Все лучшее, что может быть в новом поколении консолей, – здесь. Horizon Forbidden West – продолжение Horizon Zero Dawn (лучшая игра для PlayStation по версии Game Critics Awards 2017). Тут даже и говорить не о чем, просто смотрите трейлер и наслаждайтесь. Дата выхода неизвестна, но ожидается, что старт продаж начнется вместе с консолями.

Что по девайсам?

То, чего ждали, наверное, больше всего. Дизайн новых геймпадов Sony показали уже давно, а вот дизайн самой консоли долго был покрыт завесой тайн. Датамайнеры и различные инсайдеры в социальных сетях довольно часто сливали предполагаемые параметры и внешний вид пятой "плойки", но по итогу оказалось, что угадали они только цветовую гамму.

Консоль будет представлена в двух версиях: обычная и digital (без дисковода). Из оборудования – контроллеры нового поколения Dualsense, которые анонсировали еще в начале апреля, наушники, пульт, зарядная станция и HD-камера.

Что касается железа, то давно известно, что PS5 получит SSD-накопитель, вместо привычного HDD, восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с чистотой ядер до 3,5 GHz, графический процессор на базе AMD Radeon RDNA и 16 Gb оперативной памяти.

Все это, конечно, хорошо, но Sony не ответили на два главных вопроса: когда выйдет консоль и сколько она будет стоить. Во время презентации сказано, что старт продаж назначен на конец 2020 года и если не будет переносов, то, вероятно, консоли появятся на прилавках в рождественские праздники. Цену официально не озвучили, поэтому придется довольствоваться слухами. Не так давно сразу несколько онлайн-магазинов в разных странах опубликовали вкладки с PS5. В Дании стоимость консоли на этих вкладках составляла тысячу долларов, а на Amazon UK приставку с объемом памяти 2 ТБ оценили в 720 долларов (чуть больше 50 тысяч рублей). Это гораздо дороже, чем предполагали пользователи, но еще раз отметим, что официальных данных Sony не опубликовала. Предположительно, окончательная цена будет установлена непосредственно перед стартом предзаказов.

Итог

Большинство проектов, представленных на презентации Sony, выглядят так, словно они должны были выйти еще на консолях предыдущего поколения или разработчики не успели закончить игру вовремя, или релиз специально оттянули к моменту выхода PS5, чтобы игрокам было чем забить полки и покупка не казалась напрасной. Так или иначе, среди всех представленных тайтлов были и те, которые явно достойны внимания уже на этапе трейлеров. В интернете легко найти полную запись, посмотрев которую вы сделаете выводы самостоятельно.

Сама консоль и девайсы к ней получились в фирменном стиле Sony: минималистичные, но очень запоминающиеся формы. Единственное, что смущает, так это вертикальная постановка приставки. Если у вас дома есть игривый кот или любознательный ребенок, падать ваша "плойка" будет часто, а на сердце от этого вам будет становиться больно. Возможно, производитель придумает, как решить эту вероятную проблему.

В общем, ждем непосредственной даты релиза и окончательной стоимости. Не знаю как вы, а я начинаю копить денежки.