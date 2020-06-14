Грозы и град. О погоде в Алтайском крае 14 июня

На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью (4 класс горимости).

В регионе температура воздуха днем 14 июня составит +27...+32 градуса, по северо-западу – от +21 до +26 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, при грозе шквалистые усиления до 14-19 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +28...+30 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 15 м/с.