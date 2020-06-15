Вечный огонь на проспекте Ленина в Барнауле снова отключат

В Барнауле для проведения профилактических работ на сутки отключат подачу газа к Вечному огню на памятнике "Могилы партизан и подпольщиков, погибших в 1920-1921 гг.". Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Профилактика затронет сети газоснабжения, которые обеспечивают беспрерывную подачу газа к Вечному огню на проспекте Ленина. Пламя потухнет в 10 часов утра 16 июня, а снова его зажгут ровно через сутки.
Напомним, что последний раз Вечный огонь у памятника "От борющихся павшим борцам за социализм" в сквере возле стадиона "Динамо" отключали 4 марта 2020 года. Тогда профилактические работы продлились до 1 апреля.
Комментарии
А при советской власти отключали или только при нынешней такие извращения над памятью революционеров? Что, нельзя временно, для ремонта, найти альтернативный способ подачи газа?
16:25
- гость -
А при советской власти отключали или только при нынешней такие извращения над памятью революционеров?
Вы про майданутых краснопузых террористов, по вине которых полегло 12 миллионов сограждан в 1917-22?
Интересно,могилы партизан-подпольщиков чтим,а день революции отменили.
Или теперь это в память "сусанинских" партизан?
15.06.2020 16:30
- гость -
По лжи живешь! Всем известно, что краснопузые террористы убили 120000 тысяч миллионов миллиардов людей!!!!