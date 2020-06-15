Вечный огонь на проспекте Ленина в Барнауле снова отключат

В Барнауле для проведения профилактических работ на сутки отключат подачу газа к Вечному огню на памятнике "Могилы партизан и подпольщиков, погибших в 1920-1921 гг.". Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Профилактика затронет сети газоснабжения, которые обеспечивают беспрерывную подачу газа к Вечному огню на проспекте Ленина. Пламя потухнет в 10 часов утра 16 июня, а снова его зажгут ровно через сутки.

Напомним, что последний раз Вечный огонь у памятника "От борющихся павшим борцам за социализм" в сквере возле стадиона "Динамо" отключали 4 марта 2020 года. Тогда профилактические работы продлились до 1 апреля.