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Телятам на пользу. Ученые АлтГТУ разработали натуральную пищевую добавку

, ИА "Амител"
Сельскохозяйственные отходы будут перерабатывать для подкормки крупного рогатого скота
Фото: пресс-служба АлтГТУ

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Ученые АлтГТУ создали технологию производства пищевых добавок из растительных отходов. Общая стоимость проекта – 1 млн рублей. Значительную часть этих средств потратят на оборудование и полевые испытания на молодняке крупного рогатого скота.

Первую партию будут тестировать в одном из хозяйств Павловского района. Затем технологию внедрят на комбикормовых заводах края для формирования стартовых наборов. 

"Новая технология позволит в полном объеме и без потерь использовать отходы зерновых культур и крупяной промышленности. Опытная партия кормовых добавок содержит необходимые сахара и микроэлементы, которые помогут правильно сформировать желудочно-кишечный тракт молодняка. Натуральная подкормка станет альтернативой химическим, ароматическим и вкусовым добавкам", – говорит заведующий кафедрой химической технологии Вадим Коньшин

Как отмечают в АлтГТУ, производство натуральных добавок улучшит здоровье стада, увеличит прибыль хозяйств и при этом решит проблемы отходов.

Методика разработана в рамках проекта "Технология получения кормовых добавок сельскохозяйственным животным путем глубокой переработки вторичных сырьевых ресурсов АПК Алтайского края". Работа ученых АлтГТУ успешно прошла конкурсный отбор на предоставление гранта и будет реализовываться совместно с производителем сельскохозяйственной продукции ООО "Агро-Стандарт" (Алтайский район, с. Нижнекаменка) и Федеральным Алтайским научным центром агробиотехнологий.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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