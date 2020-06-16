Телятам на пользу. Ученые АлтГТУ разработали натуральную пищевую добавку

Ученые АлтГТУ создали технологию производства пищевых добавок из растительных отходов. Общая стоимость проекта – 1 млн рублей. Значительную часть этих средств потратят на оборудование и полевые испытания на молодняке крупного рогатого скота.

Первую партию будут тестировать в одном из хозяйств Павловского района. Затем технологию внедрят на комбикормовых заводах края для формирования стартовых наборов.

"Новая технология позволит в полном объеме и без потерь использовать отходы зерновых культур и крупяной промышленности. Опытная партия кормовых добавок содержит необходимые сахара и микроэлементы, которые помогут правильно сформировать желудочно-кишечный тракт молодняка. Натуральная подкормка станет альтернативой химическим, ароматическим и вкусовым добавкам", – говорит заведующий кафедрой химической технологии Вадим Коньшин.

Как отмечают в АлтГТУ, производство натуральных добавок улучшит здоровье стада, увеличит прибыль хозяйств и при этом решит проблемы отходов.

Методика разработана в рамках проекта "Технология получения кормовых добавок сельскохозяйственным животным путем глубокой переработки вторичных сырьевых ресурсов АПК Алтайского края". Работа ученых АлтГТУ успешно прошла конкурсный отбор на предоставление гранта и будет реализовываться совместно с производителем сельскохозяйственной продукции ООО "Агро-Стандарт" (Алтайский район, с. Нижнекаменка) и Федеральным Алтайским научным центром агробиотехнологий.