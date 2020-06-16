В Алтайском крае начался спад активности клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С начала сезона активности клещей, с 24 марта, в поликлиники региона с жалобами на присасывание членистоногих обратилось 7840 человек, из которых более двух тысяч – дети до 14 лет.

Как отмечает региональное управление Роспотребнадзора, эксперты Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили у 4,6% снятых с людей паразитов вирус клещевого энцефалита, а у более чем 12% – возбудителя боррелиоза. Все пострадавшие от укусов зараженных клещей прошли лечение, заболевших среди них нет.

На данный момент в Алтайском крае отмечают спад активности членистоногих, однако опасность их укусов сохраняется в течение всего лета. Специалисты ведомства напоминают, что при выездах на природу следует соблюдать осторожность – носить защитную одежду, регулярно осматривать тело и использовать репелленты.

В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью в поликлинику.