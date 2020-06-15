Установлена личность стрелка, ранившего двух полицейских в Москве

Московским стрелком оказался 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Злоумышленник открыл стрельбу из травматического пистолета, переделанного под боевое оружие. Как уточнил источник, Галаева проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим группировкам.

Напомним, что о стрельбе на юго-востоке Москвы стало известно вечером 15 июня. По версии следователей, мужчина подошел к машине полицейских, которые на тот момент оформляли штраф остановленному на дороге таксисту, и открыл огонь.

В результате стрельбы оба полицейских были ранены, один из них в тяжелом состоянии попал в реанимацию. На данный момент в Ингушетии и Москве по адресам, где зарегистрирован Галаев, проводятся обыски.

Позднее в СМИ появилась информация, что напавший на полицейских умер от ранений, однако позже Следственный комитет опроверг эти сообщения.