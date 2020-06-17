Прогуливающийся с котенком житель Новоалтайска помог старушке не лишиться пенсии

В Новоалтайске мужчина попытался ограбить 64-летнюю старушку, однако ему помешали очевидцы. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Пожилая жительница Новоалтайска получила в банке пенсию в размере восьми тысяч рублей и возвращалась домой. На улице горожанку настиг мужчина, который попытался выхватить из ее рук сумку.
Одна из прохожих тут же позвонила в полицию, а 22-летний парень, живущий в доме рядом с местом инцидента и выгуливающий в этот момент котенка, догнал злоумышленника, задержал его и передал прибывшим росгвардейцам.
Стражи порядка установили, что грабеж попытался совершить 57-летний житель Новоалтайска. Оказалось, что мужчина знал старушку и был в курсе того, что она должна возвращаться домой с пенсией.
По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.
Комментарии
64 года прямо уж старушка? Сколько же лет автору заметки, что женщина 64 лет представляется ему старушкой? )))
64-летняя старушка..)) все люди по-разному конечно выглядят физически, но в большинстве 60-65 это женщины в возрасте, моей маме 64 года, крестной 62 и они даже на бабулек не похожи, не то что старушки...
О, какой Молодец! И котенка любит и бабушек спасает! )). Здоровья парню и добрах людей по пути
тоже смешно, 64летняя старушка )))) выглядят конечно все по разному..
будущие старушки развозмущались как! да бабками вы в в 65 будете, как бы не мазюкались!
17.06.2020 18:49
- гость -
Ну по своей-то не суди!