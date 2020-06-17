Прогуливающийся с котенком житель Новоалтайска помог старушке не лишиться пенсии

В Новоалтайске мужчина попытался ограбить 64-летнюю старушку, однако ему помешали очевидцы. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пожилая жительница Новоалтайска получила в банке пенсию в размере восьми тысяч рублей и возвращалась домой. На улице горожанку настиг мужчина, который попытался выхватить из ее рук сумку.

Одна из прохожих тут же позвонила в полицию, а 22-летний парень, живущий в доме рядом с местом инцидента и выгуливающий в этот момент котенка, догнал злоумышленника, задержал его и передал прибывшим росгвардейцам.

Стражи порядка установили, что грабеж попытался совершить 57-летний житель Новоалтайска. Оказалось, что мужчина знал старушку и был в курсе того, что она должна возвращаться домой с пенсией.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.