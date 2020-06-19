Град и грозы. О погоде в Алтайском крае 19 июня

Прохладный день с большим количеством осадков ожидается в Алтайском крае в пятницу, 19 июня, информируют в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит от +15°С до +20°С. По востоку региона столбики термометров покажут до +25°С. На большей части территории будут дожди, местами ливни, а также грозы и град. Ветер юго-западный с переходом в северный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +16°С...+18°С. Временами дождь, возможна гроза. Ветер северный, 6-11 м/с.