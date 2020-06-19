11-летней школьнице из Барнаула ампутировали ногу после ДТП. Родители просят помощи

Мама 11-летней спортсменки из Барнаула рассказала о последствиях ДТП с участием двух грузовиков в Барнауле.
Кроме того, что у девочки диагностировали перелом бедра и черепно-мозговую травму, врачам также пришлось ампутировать ей часть ноги. По словам родственников, коленный сустав удалось сохранить, но состояние школьницы остается тяжелым. В социальных сетях мама ребенка просит помощи. Деньги собирают и в школе кунг-фу, где занималась девочка.
Напомним, что авария с участием двух грузовиков произошла во Власихе 13 июня. Ребенка зажало в салоне автомобиля, а после освобождения стало видно, что девочке "оторвало левую ногу".
Комментарии
Амик, статью для чего напечатали? Для информации? Можете помочь с реквизитами карты мамы?
Ниче поставят бесплатную "Энергию" будет ходить, и какой такой долгий процесс реабилитации?? к психологу что ли водить ее будут?
авария случилась 6 дней назад, для чего сейчас нужны деньги???
Думаю, что ситуация с протезом или с чем еще пока очень размывчатая...
Нужно оправиться от операции, потом думать о реабилитации. Им что отказали в бесплатном курсе реабилитации для ребенка??? Виновник аварии по суду или добровольно отказался компенсировать ущерб здоровью ребенка???
А какой помощи просит мама? Нужно отдать ненужную ногу?
Бедный ребёнок... 11 лет и без ноги.. Вся жизнь наперекосяк
19.06.2020 12:12 гость В зависимости от того как будет срастаться кость бедра, и как сформировали культю (предпологаю что там ампутировали нижнюю треть голени) то примерно 3-4 месяца на это все надо. Протезирование возможно после заживления культи, это еще месяц полтора. Так что минимум полгода будет на костылях зажигать
19.06.2020 12:15 - гость - Также в 11 лет потерял левую ногу, ниче уже 32 года на протезе, жизнь продолжается в полном объеме, а вот из-за таких как вы сердобольных и будет жизнь наперекосяк, жалеть уже не надо, что случилось то случилось, фарш назад уже не провернешь
Амик, статью для чего напечатали? Для информации? Можете помочь с реквизитами карты мамы?
в тексте есть активные ссылки: кликните на выделенные цветом слова "просит помощи" и там есть вся информация
Девочка несовершеннолетняя. По опыту - сыну все сделали бесплатно. Не протез, но дорогущая пластина. Даже не заикнулся никто ни про какие деньги в больнице. Им бы сначала узнать, что точно будет нужно, и если нужны деньги, то сколько и на что конкретно. А так выглядит странно.
Ниче поставят бесплатную "Энергию" будет ходить, и какой такой долгий процесс реабилитации?? к психологу что ли водить ее будут?
Посмотреть бы на вашу реабилитацию в таком случае.
12-20. Я не хотела вас обидеть. Извините, если оскорбила. Просто многое теперь ребёнку не доступно...
19.06.2020 12:26 - гость - Какая реабилитация, ты о чем, выписали домой, зажило в августе в протезку, сделали первый протез, в школе обозвали одноногим, вот и вся реабилитация. Бегал играл в волейбол, на лыжах катался, на велике. Но это было тогда когда была Великия страна, а сейчас к психологу поведут, ой назовут одноногой, это же такая психологическая травма
Смотрю здесь все советчики и знатоки любых ситуаций! Хотите , помогайте, но в советах ваших никто не нуждается! Маме терпения, а девочке Здоровья!!! Сколько ненависти и зла, дай бог чтобы такая ситуация в вашей семье не произошла!
19.06.2020 12:27 - гость - Например, назовите хоть один вид деятельности который ей не будет доступен? А не сможет стать професиональным водителем ну и все.
Жалко девочку, вот один вопрос---страховая ГДЕ? И папа шумахеь что то придпринял кроме поста о помощи, даже квоты на протезирование не проверили и сам протез не подо рали, за то уже СБОР
Да причём тут вид деятельности? Тупо в короткой юбке не выйдешь. Что ж вы такой агрессивный то? Вас ведь никто не задевал
19.06.2020 12:37 Гость Произошло в апреле 1987 года, травматическая ампутация нижней трети голени левой ноги и что дальше скажите? И вообще где вы увидели ненависть? Нормально все.
P/S насчет квот, это ребенок все ей сделают бесплатно, как уже сказал "Энергию" модульный протез, и на первый раз для обучения хотьбе лучше использовать его, так как девочка растет и протезы ей будут менять раз в 1,5 года, во когда формирования закончится тогда можно подумать о покупке нормальной ноги, цена приблизительно 400-700к рублей, и то протез такой отслужит только пять лет.
12-41, протез, наверное, рано ещё подбирать. Неделя всего с аварии прошла. Прошла я по ссылке. Первые собранные деньги пошли на адвоката. Не на лекарства, не на психолога, не отложены на инвалидную коляску или костыли, а на АДВОКАТА.
А виновник дтп кто?
19.06.2020 12:43 - гость - Я агрессивный??? блин я в шортах хожу в протезе, вот только нормальные у которых две ноги, смотрят на это странно, опускают глаза и тупо смотрят в пол, Поймите ампутант такой же обычный человек который может прийти на пляж снять протез и поплавать, если девушка то одень мини юбку и пройтись по городу, но общество здоровых не оценит это, будут шушукатся за спиной. Я когда лежал на первом протезировании, в соседней палате лежала женщина с ампутацией ноги выше бедра, так она спокойно ходила в платьях миди помоему называются, которые до чуть выше колен, и ничего не стеснялась, была постоянно на позитиве.
19.06.2020 12:46
- гость -
Адвоката для папы?
А что, водитель КАМАЗа ни при чем? Он ничего не должен?
Щас такой народ стал, чуть что деньги собирать....
На адвоката? Блин, а сами родители, что - бомжи что-ли?
Я правильно понимаю? Виновник дтп - отец девочки? И они сейчас, прикрываясь ребёнком, собирают деньги на его защиту?
Почему все такие злые? Если хотите и можете помочь, помогите. Нет - проходите мимо.
Для кого адвокат, не написано
12-43. Хорошо, что вы не заморочились на своей проблеме. И в шортах ходите, и на пляже протез отстегиваете. Но даже вас раздражает, что окружающие не могут или не хотят видеть в вас здорового человека. А если характер чуть послабее? Или и так комплексы есть, а теперь ещё и это? Ведь единицы живут активной жизнью несмотря на свой недуг. А сколько людей впали в лютую депрессию и не смогли из неё выбраться?
Никто не злой. Просто возникают вопросы. Ответы на эти вопросы не даются. Только и всего
19.06.2020 12:51
Гость
19.06.2020 12:43 - гость - Я агрессивный??? блин я в шортах хожу в протезе, вот только нормальные у которых две ноги, смотрят на это странно, опускают глаза и тупо смотрят в пол...
------------
А как должны "нормальные у которых две ноги" на вас реагировать? Я уже прямо не знаю, как себя вести, чтобы не обидеть. Смотришь - оскорбление. Глаза отводишь - оскорбление. А реальность такова, что в большом городе зачастую и не замечаешь, кто рядом с тобой оказывается. С протезом он или нет. Может одет странно или волосы покрасил в зеленый. Ходите в шортах, если вам так удобно. В городе всем пофиг, есть у вас протез или нет.
Почему-то вспомнилась история. Несколько лет назад в кемеровской области пропала девочка из небагополучной семьи . Искали всем городом несколько дней. А мама в это время объявила сбор денег. На что не понятно. Девочку потом нашли в заброшенном колодце убитую. Похороны организовали и оплатили соседи. А мама ещё несколько недель вывешиваоа в соц сетях слезные просьбы дать денег на похороны, поминки, памятник.
"Почему все такие злые? Если хотите и можете помочь, помогите. Нет - проходите мимо."
-----
Кто злой? Просишь денег - хотя бы уточни - на что? Или вы каждому по первому требованию денежку кидаете?
Кстати, вы бы знали, сколько у нас всяких некоммерческих, благотворительных фондов, которым жалуют деньги стльные мира сего.
Ну а что. Денег соберут. Пенсию получат. Льгота на поступление в вуз.
Кто- нибудь знает, как произошла авария? Кто виновен? В то в сети только информация о том, что столкнулись два грузовика.
Ничего не понимаю. По ссылке страничка мамы, на которой она отчиталась, что пожертвования потратила на адвоката, нанятого папой. Кому и зачем нужен платный адвокат?
19.06.2020 13:28 - гость - Чет не знаю я насчет льготы, поступал на общих основаниях, два устных экзамена и сочинение писал ) а вот два дембеля поступили по льготе без экзаменов
14.01, вот у мне интересно
автоманьяки обсуждают как лучше, НО ни кто не останется в стороне коснется каждого
Что? Лещ, вы о чем?