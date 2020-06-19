11-летней школьнице из Барнаула ампутировали ногу после ДТП. Родители просят помощи

Мама 11-летней спортсменки из Барнаула рассказала о последствиях ДТП с участием двух грузовиков в Барнауле.

Кроме того, что у девочки диагностировали перелом бедра и черепно-мозговую травму, врачам также пришлось ампутировать ей часть ноги. По словам родственников, коленный сустав удалось сохранить, но состояние школьницы остается тяжелым. В социальных сетях мама ребенка просит помощи. Деньги собирают и в школе кунг-фу, где занималась девочка.

Напомним, что авария с участием двух грузовиков произошла во Власихе 13 июня. Ребенка зажало в салоне автомобиля, а после освобождения стало видно, что девочке "оторвало левую ногу".