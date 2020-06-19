Сюжет фильма Балабанова. Бийчанин изготовил обрез и застрелил своего коллегу кочегара

В Алтайском крае осудят жителя Бийска, который изготовил обрез, застрелил кочегара и угнал его автомобиль, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в конце 2019 года обвиняемый с помощью слесарных инструментов изготовил из охотничьего ружья обрез. Во время январских праздников мужчина выпил, взял оружие и пошел с ним "гулять" по улицам Бийска.

В итоге злоумышленник дошел до территории компании, где трудился грузчиком, и без какого-либо мотива застрелил кочегара, который там работал. После этого убийца забрал у потерпевшего ключи от автомобиля, угнал его и стал разъезжать по улицам Бийска.

В итоге мужчину задержал экипаж сотрудников ДПС, которые изъяли у него патроны, стрелянные гильзы и обрез. Следствие смогло собрать доказательство его вины, на данный момент дело направлено в Алтайский краевой суд.