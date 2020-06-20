Грозы и град. О погоде в Алтайском крае 20 июня

На территории Алтайского края установилась неблагоприятная погода: дожди, грозы и ночные заморозки.

Днем 20 июня в регионе температура воздуха составит +14...+19 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку и югу местами умеренные, в предгорьях местами сильные ливневые дожди, грозы, град.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +15...+17 градусов. Временами небольшой дождь, гроза, возможен град.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.