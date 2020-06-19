В деле о ДТП с участием Михаила Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие – вдова погибшего Сергея Захарова и ее сын Виталий, сообщает ТАСС.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи пострадавшего в аварии курьера, заявил, что ордера на признание новых потерпевших уже переданы юристу. Адвокат добавил, что обсуждал с клиентами вопрос о поездке следователя в Рязань, где проживает мать погибшего. Женщина должна была подписать документы, чтобы ее также признали потерпевшей, но родные выразили желание решать все вопросы только через адвоката.

Ранее потерпевшим по делу являлся только родной брат погибшего, поскольку жена Сергея Захарова на тот момент хоронила свою мать и не могла начать участие в процессе.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Будучи пьяным за рулем своего джипа, актер вылетел на встречную полосу и врезался в курьерский фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам артист не пострадал и до 9 августа находится под домашним арестом. Сейчас Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.