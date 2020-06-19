Суббота, 20 Июнь, 01:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,57
€ 78
13°

569063 +7972
Обь
231см -4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

В деле о ДТП с участием Михаила Ефремова появились новые потерпевшие

, ИА "Амител"
Теперь актер отвечает сразу перед тремя родственниками погибшего
Фото: gordonua.com

Фото: gordonua.com

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие – вдова погибшего Сергея Захарова и ее сын Виталий, сообщает ТАСС.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи пострадавшего в аварии курьера, заявил, что ордера на признание новых потерпевших уже переданы юристу. Адвокат добавил, что обсуждал с клиентами вопрос о поездке следователя в Рязань, где проживает мать погибшего. Женщина должна была подписать документы, чтобы ее также признали потерпевшей, но родные выразили желание решать все вопросы только через адвоката.

Ранее потерпевшим по делу являлся только родной брат погибшего, поскольку жена Сергея Захарова на тот момент хоронила свою мать и не могла начать участие в процессе.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Будучи пьяным за рулем своего джипа, актер вылетел на встречную полосу и врезался в курьерский фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам артист не пострадал и до 9 августа находится под домашним арестом. Сейчас Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
23:49
Такой день. Холодные выходные и принуждение к голосованию по поправкам 0
23:33
В деле о ДТП с участием Михаила Ефремова появились новые потерпевшие 0
23:12
Еще два вуза Алтайского края начали дистанционные приемные кампании 0
22:53
Огромная свалка сгорела в центре Рубцовска 0
22:28
Центробанк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня 0
22:10
"Рожает, наверное". Барнаульцы сняли на видео водителя, который вел автобус полулежа 0
21:53
Житель Алтайского края попытался оклеветать полицейского, однако сам пошел под суд 0
21:32
Скончался исполнитель роли Бильбо Бэггинса из трилогии "Властелин колец" 0
21:06
Прокуратура выявила факт сброса сточных вод МУП "Водоканал" в Бию 0
20:55
В Алтайском крае школьник купил SIM-карту и украл деньги со счета бывшего владельца 0
20:37
Пользователи сообщают о массовых сбоях в работе сети "Билайн" 3
20:10
Власти рассказали, как будут обеспечивать безопасность голосующих на участках 0
19:51
Виктор Томенко снял еще несколько ограничений, связанных с коронавирусом 0
19:37
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 82 0
19:09
Сибиряк требует больше миллиона от Минобороны за призыв в армию 5
18:57
Ревва и Галустян прогорели на торговле виртуальным оружием 2
18:35
Водоканал устраняет повреждение на улице Чеглецова 0
18:05
Безопасность прежде всего. Праймериз "Единой России" проходит в новом формате 0
17:56
Алтайская пенсионерка связывала своего внука и держала его запертым в погребе 6
17:47
Против главы района Алтайского края завели административное дело из-за ям на дорогах 2
17:33
"Очень хорошие деньги". В Бийске под застройку отдадут четыре гектара леса 3
17:22
Войну спровоцировал Запад. О чем написал Путин в своей статье про Вторую мировую? 23
17:08
Сюжет фильма Балабанова. Бийчанин изготовил обрез и застрелил своего коллегу кочегара 1
16:58
Почти 500 медиков скончались от коронавируса в России 5
16:49
Бывшего заместителя главы МВД Алтайского края осудили за взятку 3
16:32
Дожди, туманы и заморозки. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных 0
16:18
Алтайские энергетики подключат к электричеству 2500 жителей отдаленных районов 1
16:07
Минобороны купит уникальный трубопровод, который разработали в Бийске 0
15:58
В Барнауле починили детскую площадку, испорченную любителями выпить во дворе 2
15:45
В России выявили 7972 новых случая заражения COVID-19 2
15:32
Сбербанк ввел комиссию на перевод через банкоматы 15
15:17
В Алтайском крае грабителя магазина нашли спустя год 0
15:05
Где в Барнауле сдать анализ на COVID-19 со скидкой 21
14:53
Жителя Алтайского края осудят за нападение на фельдшера скорой помощи 0
14:41
Футболисты барнаульского "Динамо" возобновляют тренировки 3
14:30
В Алтайском крае нашли 70 осужденных, которые "потерялись" 0
14:15
Дрифт не удался. В Барнауле из-за ДТП образовалась огромная пробка 13
14:02
Барнаульцы рассказали о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию 81
13:49
Совет Европы обеспокоен поправками в Конституцию России 25
13:35
Ликбез по экспорту. Бизнесменам Алтая расскажут, как продать товар за границу 1
13:16
Это искусство, а не услуга. Александр Лазарев о проблемах и успехах медицины на Алтае 16
13:10
Еще четверо пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае 11
13:07
+75. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 53
13:03
Ждите дальше. Турбазы в Республике Алтай решили не открывать из-за вспышки COVID 6
12:53
В обновленном мультфильме "Ну, погоди!" появятся три новых героя 9
12:40
Альпийская горка с сухим ручейком появится напротив парка "Лесная сказка" в Барнауле 1
12:28
Разблокировать незаблокированное: шутки и мемы об "освободившемся" Telegram 3
12:18
Врач рассказал, как пахнет рак 1
12:06
11-летней школьнице из Барнаула ампутировали ногу после ДТП. Родители просят помощи 39
11:55
В Алтайском крае чиновников будут увольнять за утрату доверия 15

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.