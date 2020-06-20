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Агроном рассказала, нужно ли мыть малину и землянику

, ИА "Амител"
Делать это следует разве что для собственного успокоения
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Мыть садовую землянику и малину перед употреблением в пищу совершенно необязательно, заявила агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, землянику обрабатывают химикатами, когда еще не идет процесс формирования ягоды. Саму ягоду обрабатывают растворами антибиотиков, так что возможная инфекция погибает за время пути.

"Но это очень слабые растворы, бояться нечего. Это даже хорошо, потому что идет обработка не только от болезней самой земляники, но и от болезней, которые могут быть причинены руками, которые собирали эту землянику", – пояснила Елизавета Тихонова.

Кроме того, как только ягода попадает к нам в рот, она дезинфицируется слюной, а потом – в желудке, добавила агроном.

Малину же обрабатывают сразу после цветения. При этом химикаты со временем разлагаются и не остаются на ягодах. Поэтому если ягода приобретается на еду, то ее можно ополоснуть для личного успокоения. С малиной на варенье можно вообще ничего не делать, уточнила специалист.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

20.06.2020 11:18
Сермяжная правда

Вот агрономша НЕхай не моет, а мы будем мыть, потому как окромя химикатов еще и пыль имеется.

20.06.2020 11:31
- гость -

Особенно садовую землянику, которая вся в земле после любого дождя. Знатная агрономша.

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