Чтобы помнили. Малоизвестные фото Великой Отечественной войны

Страшная трагедия, затронувшая абсолютно всех жителей Советского Союза, и небывалое испытание для нашей страны – Великая Отечественная война – началась 79 лет назад. Она коснулась каждой семьи и унесла десятки миллионов жизней. Сегодня, в день памяти и скорби, россияне вспоминают тех, кто отдал все для того, чтобы страна жила. В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны предлагаем подборку малоизвестных фотографий тех тяжелейших лет нашей истории.