Чтобы помнили. Малоизвестные фото Великой Отечественной войны

Страшная трагедия, затронувшая абсолютно всех жителей Советского Союза, и небывалое испытание для нашей страны – Великая Отечественная война – началась 79 лет назад. Она коснулась каждой семьи и унесла десятки миллионов жизней. Сегодня, в день памяти и скорби, россияне вспоминают тех, кто отдал все для того, чтобы страна жила. В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны предлагаем подборку малоизвестных фотографий тех тяжелейших лет нашей истории.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О Дне памяти и скорби
Двадцать второе июня 1941 года - одна из самых печальных дат в
нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день
напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой
своей жизни выполнил святой долг по защите Родины.
Отдавая дань памяти жертвам Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., а также жертвам всех войн за свободу и независимость
нашего Отечества, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что 22 июня - День памяти и скорби.
В День памяти и скорби на территории всей страны:
приспускаются Государственные флаги Российской Федерации;
в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются
развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин
Москва, Кремль
8 июня 1996 года
N 857
Не знаю,как насчёт приспускания флага на всех административных учреждениях страны, но ,посмотрев предстоящую программу ГосТВ, похоже веселье не отменяется.Ток-шоу рулят.