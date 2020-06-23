Алтайская компания изобрела необычный резервуар для хранения жидкостей

Алтайская компания "Алтай-Тент" зарегистрировала инновационный мягкий резервуар для жидких сред, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оборудование предназначено для хранения нефтепродуктов, авиатоплива, питьевой и технической воды, жидких удобрений и прочего. Емкость может использоваться в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Как отметили в Минэкономразвития региона, конструктивные особенности позволяют использовать один и тот же резервуар для хранения различных видов жидкости благодаря упрощенной процедуре очистки. Использовать новую емкость можно при температурах от -60°C до +85°C.