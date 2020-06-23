На конференции WWDC Apple представила полностью новую операционную систему iOS и заявила об отказе от процессоров Intel, сообщает "Лента.ру".

Одним из основных нововведений собственной ОС стали виджеты. Компания полностью изменила дизайн домашнего экрана, на который теперь можно помещать иконки приложений с дополнительной информацией.

Кроме того, теперь пользователи смогут скрывать иконки приложений или целые страницы с программами, а все установленные приложения можно будет найти на специальном экране. Также Apple изменила информацию о входящем звонке, уведомление о котором теперь всплывает сверху дисплея, а не занимает весь экран.

Среди нововведений также оказалась функция CarKey – благодаря NFC и чипу U1 смартфон можно будет использовать как ключ от автомобиля. Обновления выйдут осенью 2020 года.

Важнейшим анонсом презентации стал отказ Apple от процессоров Intel в пользу собственных разработок. Новые чипы на архитектуре ARM имеют схожее устройство с теми, что уже стоят на iPhone и iPad. Компания не стала показывать новую технику с обновленной "начинкой", чтобы дать время разработчикам адаптировать свои приложения.