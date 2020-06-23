Коммунист попросил у Путина разрешения участвовать в губернаторских выборах

Экс-губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко написал официальное письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему участвовать в сентябрьских выборах главы региона, пишет РБК.

В тексте Левченко отмечает, как улучшились показатели социально-экономического развития во время его нахождения в должности (с 2015 по 2019 год). По словам коммуниста, в два раза снизился государственный долг региона, более чем в два раза выросли доходы областного бюджета, более чем в 1,5 раза увеличились инвестиции в основной капитал.

"Вы также знаете обстоятельства моей отставки, произошедшей 12 декабря 2019 года", – добавляет Левченко, но не вдается в детали.