Коммунист попросил у Путина разрешения участвовать в губернаторских выборах

Экс-губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко написал официальное письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему участвовать в сентябрьских выборах главы региона, пишет РБК.
В тексте Левченко отмечает, как улучшились показатели социально-экономического развития во время его нахождения в должности (с 2015 по 2019 год). По словам коммуниста, в два раза снизился государственный долг региона, более чем в два раза выросли доходы областного бюджета, более чем в 1,5 раза увеличились инвестиции в основной капитал.
"Вы также знаете обстоятельства моей отставки, произошедшей 12 декабря 2019 года", – добавляет Левченко, но не вдается в детали.
Комментарии
Коммунистам все равно чью задницу лизать.
не все коммунисты лизателизадниц
почти все
23.06.2020 11:09
- гость -
почти все
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А вы откуда знаете? Участвовали в процессе?
Какой смысл просить разрешение? Или если Путин скажет "да", это как-то придаст ему веса и значимости? Любой может выдвинуть свою кандидатуру, если соответствует требованиями законодательства о выборах. А в православных "коммунистов", якшающихся с "колхозными" рантье, я не верю. Только позорят славную память настоящих приверженцев партии советского времени.
Позорище....!((((
Есть конституция и иные нормативные акты (законы), в них что, указано об обязательном спросе на участие в выборах?
Интересно, а если Путин запретит, то этот дяденька не сможет участвовать в выборах?
Комми уже не те. Настоящий комми должен брать власть, а не спрашивать об этом.
Неужто всем подтопленцам таки жилье дали, как-то не верится