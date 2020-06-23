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Коммунист попросил у Путина разрешения участвовать в губернаторских выборах

, ИА "Амител"
Сергей Левченко направил президенту официальное письмо
Фото: irkutskmedia.ru

Фото: irkutskmedia.ru

Экс-губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко написал официальное письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему участвовать в сентябрьских выборах главы региона, пишет РБК.

В тексте Левченко отмечает, как улучшились показатели социально-экономического развития во время его нахождения в должности (с 2015 по 2019 год). По словам коммуниста, в два раза снизился государственный долг региона, более чем в два раза выросли доходы областного бюджета, более чем в 1,5 раза увеличились инвестиции в основной капитал.

"Вы также знаете обстоятельства моей отставки, произошедшей 12 декабря 2019 года", – добавляет Левченко, но не вдается в детали. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.06.2020 10:58
- гость -

Коммунистам все равно чью задницу лизать.

23.06.2020 11:08
- гость -

не все коммунисты лизателизадниц

23.06.2020 11:09
- гость -

почти все

23.06.2020 11:14
Я

23.06.2020 11:09
- гость -
почти все
____________________
А вы откуда знаете? Участвовали в процессе?

23.06.2020 11:16
Guest

Какой смысл просить разрешение? Или если Путин скажет "да", это как-то придаст ему веса и значимости? Любой может выдвинуть свою кандидатуру, если соответствует требованиями законодательства о выборах. А в православных "коммунистов", якшающихся с "колхозными" рантье, я не верю. Только позорят славную память настоящих приверженцев партии советского времени.

23.06.2020 11:19
- гость -

Позорище....!((((
Есть конституция и иные нормативные акты (законы), в них что, указано об обязательном спросе на участие в выборах?

23.06.2020 11:25
- гость -

Интересно, а если Путин запретит, то этот дяденька не сможет участвовать в выборах?

23.06.2020 12:26
- гость -

Комми уже не те. Настоящий комми должен брать власть, а не спрашивать об этом.

23.06.2020 13:15
М

Неужто всем подтопленцам таки жилье дали, как-то не верится

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