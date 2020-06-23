По прогнозам ВЦИОМ, более 70% россиян поддержат поправки в Конституцию

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения прогнозируют, что 71% россиян поддержат поправки в Конституцию, пишет ТАСС.
"На базе серии опросов общественного мнения эксперты ВЦИОМ построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, проголосуют за внесение поправок 67-71%, против – 28-32%. Примерно 1-2% испортят бюллетени", – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
По данным опроса, 71% россиян планируют принять участие в голосовании. 54% твердо уверены в том, что придут на избирательные участки, 17% сказали, что скорее всего придут. 11% респондентов решили отказаться от участия и 13% пока не приняли решение.
Комментарии
ну-ну
надо же так приюдно врать и драконить народ. люди на митинги выходят. в суды подают, всем видом стараются показать - как народ против, а у экспертов как всегда 71% ....
Не надо ля-ля...